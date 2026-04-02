В Запорожской области беспилотники атаковали конную ферму
Беспилотники ВСУ атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе Запорожской области, погибли 14 лошадей, выжить удалось лишь трём, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.04.2026
В Запорожской области дроны атаковали конную ферму, погибли 14 лошадей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе Запорожской области, погибли 14 лошадей, выжить удалось лишь трём, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Не менее десяти БПЛА самолётного типа атаковали конную ферму в Акимовском муниципальном округе. Это целенаправленная массированная атака на гражданское предприятие. В результате прямых попаданий и последовавшего за ними крупного пожара погибли 14 лошадей. Выжить удалось лишь трём лошадям", - написал Балицкий
в своем канале на платформе Мах
.
Губернатор подчеркнул, что пострадавшему предприятию окажут помощь. Проводятся ветеринарные и санитарные мероприятия, чтобы не допустить распространения инфекций и оказать помощь оставшимся животным, добавил он.
"Это очередное военное преступление показывает истинное лицо противника, которому не жаль ни детей, ни стариков, ни даже животных, которые никак не могут быть военной целью. Такие "перемоги" у противника, такие достижения в военной тактике и, соответственно, такие доклады ради получения иностранного оружия у Европы", - подчеркнул Балицкий.