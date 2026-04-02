В Курской области умер раненный при ударе ВСУ мужчина

"Тяжёлые вести. Мужчина, который находился в тяжёлом состоянии после атаки БПЛА в Хомутовском районе 24 марта, скончался. Самые искренние соболезнования родным и близким. Обязательно окажем всю помощь семье", - сообщил Хинштейн на платформе Max .

По словам губернатора, "наши медики и федеральные врачи делали всё возможное и невозможное, чтобы спасти его". "К сожалению, его организм не справился. 11 пострадавших при той атаке продолжают лечение в Курской областной больнице, один человек сегодня планируется к выписке. Ещё два человека находятся в Москве", - добавил глава региона.