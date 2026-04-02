С актрисы Бочкаревой пытаются через суд взыскать плату за ЖКУ

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Управляющая компания "Служба Комфорта Смайнэкс" подала в суд иск о взыскании платы за коммунальные услуги к актрисе Наталье Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Пресненский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление "Службы Комфорта Смайнэкс" к Бочкаревой о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, по иску назначена беседа 14 мая, говорится в данных суда.
В январе 2020 года Преображенский суд Москвы назначил Бочкаревой штраф 30 тысяч рублей после того, как при задержании у нее был обнаружен кокаин. До этого суд лишил ее водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на опьянение.
Широкую известность актриса получила благодаря главной роди в комедийном сериале "Счастливы вместе".
17 ноября 2025, 05:25