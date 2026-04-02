Работы по ремонту дворов стартовали в Москве - РИА Новости, 02.04.2026
16:34 02.04.2026 (обновлено: 17:47 02.04.2026)
Работы по ремонту дворов стартовали в Москве
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дворовых территорий в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Важное направление нашей работы - создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие - благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. Приступили к реализации программы этого года по ремонту дворов, работы стартовали во всех административных округах", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в рамках проектов обновят асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а также проведут озеленение.
"Приведем в порядок детские и спортивные площадки, поменяем на них покрытие и оборудование. Особое внимание будет уделяться модернизации системы освещения - установим современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ходе ремонта дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ранее все столичные дворы были приведены в порядок. Они оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, а также качественным освещением.
 
