Работы по ремонту дворов стартовали в Москве

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту дворовых территорий в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Важное направление нашей работы - создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие - благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. Приступили к реализации программы этого года по ремонту дворов, работы стартовали во всех административных округах", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что в рамках проектов обновят асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, а также проведут озеленение.

"Приведем в порядок детские и спортивные площадки, поменяем на них покрытие и оборудование. Особое внимание будет уделяться модернизации системы освещения - установим современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ходе ремонта дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", - добавил он.