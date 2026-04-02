"Билайн" предложил меры борьбы с сомнительными абонентами

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. "Билайн" предлагает вовсе не блокировать мобильный интернет для клиентов, которых можно идентифицировать как абонента и пользователя услуг связи, а для сомнительных абонентов, которых нельзя идентифицировать, вводить "белые списки", мера будет прорабатываться с Минцифры РФ, сообщил глава оператора связи Сергей Анохин.

"Мы высокотехнологичный сектор, у нас много данных, много аналитики. Я точно думаю, мы с министерством это будем прорабатывать. У нас есть хорошая статистика и информация, где мы абсолютно уверены, что это человек, который пользуется телефоном. Можно еще дополнительные верификации идентификации придумать, чтобы еще дополнительно это гарантировать. И, соответственно, при этих условиях человеку оставить полноценную связь", - сказал он в рамках форума "Телеком 2026" газеты " Ведомости ".

"Там, где есть сомнения, где есть там риск - вводить "белые списки", - добавил он.