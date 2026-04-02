Галлон бензина в США за сутки подорожал в среднем почти на два цента

ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Средняя цена галлона бензина (около 3,8 литра) в США за сутки выросла почти на два цента, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми в четверг ознакомилось РИА Новости.
Сейчас галлон топлива стоит 4,081 доллара, что на 1,7 цента выше показателя среды. Согласно статистике Информационного управления минэнерго США, дороже бензин был только в июне 2022 года, когда его стоимость превышала 4,9 доллара за галлон.
Среди штатов рекордсменом по цене бензина остается Калифорния - почти 5,9 доллара за галлон. На Гавайях платят свыше 5,5 долларов, а в штате Вашингтон - более 5,3 доллара. Дешевле всего бензин стоит в Оклахоме, где автомобилисты платят за галлон почти 3,3 доллара.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
