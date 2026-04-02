16:15 02.04.2026
Галлон бензина в США за сутки подорожал в среднем почти на два цента
Средняя цена галлона бензина (около 3,8 литра) в США за сутки выросла почти на два цента, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с... РИА Новости, 02.04.2026
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции
Заправка автомобиля топливом на автозаправочной станции. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Средняя цена галлона бензина (около 3,8 литра) в США за сутки выросла почти на два цента, свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (ААА), с которыми в четверг ознакомилось РИА Новости.
Сейчас галлон топлива стоит 4,081 доллара, что на 1,7 цента выше показателя среды. Согласно статистике Информационного управления минэнерго США, дороже бензин был только в июне 2022 года, когда его стоимость превышала 4,9 доллара за галлон.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
FT назвала последствия кризиса вокруг Ирана чудовищными для экономики ЕС
30 марта, 11:47
Среди штатов рекордсменом по цене бензина остается Калифорния - почти 5,9 доллара за галлон. На Гавайях платят свыше 5,5 долларов, а в штате Вашингтон - более 5,3 доллара. Дешевле всего бензин стоит в Оклахоме, где автомобилисты платят за галлон почти 3,3 доллара.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Трамп пообещал отбросить Иран в "каменный век"
2 апреля, 04:21
 
