Запрет экспорта бензина распространили на производителей - РИА Новости, 02.04.2026
09:19 02.04.2026
Запрет экспорта бензина распространили на производителей
Запрет экспорта бензина распространили на производителей - РИА Новости, 02.04.2026
Запрет экспорта бензина распространили на производителей
Правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей до 31 июля, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T09:19:00+03:00
россия
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Запрет экспорта бензина распространили на производителей

Запрет экспорта бензина распространили на производителей до 31 июля

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей до 31 июля, говорится в сообщении кабмина.
"Правительство распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении правительства. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года
Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям.
"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из-за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке", - пояснили в правительстве.
В конце марта источник РИА Новости сообщил, что власти РФ готовятся ввести временное ограничение экспорта бензина из России для производителей с 1 апреля.
После этого вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка.
Ранее в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля.
Аналитик рассказал о влиянии запрета на экспорт бензина на цены на АЗС
