Запрет экспорта бензина распространили на производителей

https://ria.ru/20260402/benzin-2084699662.html
Правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей до 31 июля, говорится в сообщении кабмина. РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T09:19:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00d4c7a328dfa1bab8db9a12daf273e2.jpg
https://ria.ru/20260401/benzin-2084162539.html
https://ria.ru/20260330/zapret-2083686354.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/84/1508858435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec243dfecb81abdd3b9cf91d4642ce18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей до 31 июля, говорится в сообщении кабмина
.
"Правительство распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении правительства. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям.
"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из-за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке", - пояснили в правительстве.
В конце марта источник РИА Новости сообщил, что власти РФ
готовятся ввести временное ограничение экспорта бензина из России для производителей с 1 апреля.
После этого вице-премьер РФ Александр Новак
поручил Минэнерго
подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка.
Ранее в России действовал запрет на экспорт бензина только для непроизводителей до конца июля.