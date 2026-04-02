Запрет экспорта бензина распространили на производителей

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Правительство России распространило временный запрет экспорта бензина на его производителей до 31 июля, говорится в сообщении

"Правительство распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении правительства. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточняется, что ограничение не будет распространяться на поставки по международным межправительственным соглашениям.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также в связи с ростом мировых цен на нефть из-за сложившейся геополитической ситуации на Ближнем Востоке", - пояснили в правительстве.

В конце марта источник РИА Новости сообщил, что власти РФ готовятся ввести временное ограничение экспорта бензина из России для производителей с 1 апреля.

После этого вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина для его производителей с 1 апреля для стабилизации цен и топливообеспечения внутреннего рынка.