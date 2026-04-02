Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:34 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/benzin-2084675604.html
Стоимость бензина во Франции выросла до максимума с лета 2022 года
экономика
франция
персидский залив
европа
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082842155_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_4a9cb908f9c464d2721ddc2c4ba1b64c.jpg
https://ria.ru/20260401/benzin-2084162539.html
https://ria.ru/20260331/benzin-2083911939.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082842155_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_20b65beef325643a8d42c009391f6970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Стоимость бензина во Франции выросла до максимума с лета 2022 года

© REUTERS / Abdul SaboorЗаправочный пистолет на АЗС в Париже
Заправочный пистолет на АЗС в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бензин по Франции во второй половине марта подорожал до максимальных с июля 2022 года 1,97 евро за литр, выяснило РИА Новости, изучив данные Европейской комиссии.
Это несколько выше, чем в среднем по Европе: сейчас этот вид автомобильного топлива обходился европейцам в среднем по 1,89 евро за литр. Речь о 95-м бензине стандарта "евро".
Цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочной станции в Гамбурге, Германия
Бензин в Германии подорожал до максимума с весны 2022 года
1 апреля, 03:32
Примерно в ту же сумму, что и во Франции, обходится сейчас потребителям бензин в Греции - 2,04 евро за литр, Ирландии - 1,89 евро и Португалии - 1,92 евро.
Подорожание бензина во Франции однозначно раскручивает в ней инфляцию, поскольку его стоимость закладывается в цену различных товаров и услуг, обращает внимание независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Оно обусловлено обвалом экспорта нефти из стран Персидского залива и отсутствием альтернативных источников его получения.
"В ближайшие недели бензин во Франции продолжит (ценовой - ред.) рост, нельзя также исключать его дефицита, если конфликт в Персидского заливе затянется", - заключает эксперт.
Автомобильная заправка в США
Цены на бензин в США достигли $4 за галлон впервые с августа 2022 года
31 марта, 03:56
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала