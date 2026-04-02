Стоимость бензина во Франции выросла до максимума с лета 2022 года

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бензин по Франции во второй половине марта подорожал до максимальных с июля 2022 года 1,97 евро за литр, выяснило РИА Новости, изучив данные Европейской комиссии.
Это несколько выше, чем в среднем по Европе: сейчас этот вид автомобильного топлива обходился европейцам в среднем по 1,89 евро за литр. Речь о 95-м бензине стандарта "евро".
Примерно в ту же сумму, что и во Франции, обходится сейчас потребителям бензин в Греции - 2,04 евро за литр, Ирландии - 1,89 евро и Португалии - 1,92 евро.
Подорожание бензина во Франции однозначно раскручивает в ней инфляцию, поскольку его стоимость закладывается в цену различных товаров и услуг, обращает внимание независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Оно обусловлено обвалом экспорта нефти из стран Персидского залива и отсутствием альтернативных источников его получения.
"В ближайшие недели бензин во Франции продолжит (ценовой - ред.) рост, нельзя также исключать его дефицита, если конфликт в Персидского заливе затянется", - заключает эксперт.