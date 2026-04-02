Глава ЦБ Бельгии признал, что у страны нет средств для поддержки населения

БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава ЦБ Бельгии Пьер Вунш заявил в интервью RTBF, что у страны больше нет бюджетных возможностей для масштабной поддержки населения на фоне роста цен на газ и бензин.

"У нас больше нет денег, чтобы снова действовать так, как мы смогли смягчить удар и помочь людям в 2022 году во время украинского кризиса или незадолго до этого во время COVID. И, конечно, нельзя исключать адресную помощь людям, находящимся в особенно уязвимом положении. Но у нас больше нет пространства для манёвра, чтобы смягчать кризис за счёт государственных средств", - сказал он.

Вунш добавил, что вероятно, это первый за долгое время случай, когда страна входит в кризис с дефицитом, который уже является слишком высоким и неустойчивым.

Европейская комиссия в ноябре 2025 года прогнозировала, что дефицит Бельгии будет самым высоким в еврозоне в 2026 и 2027 годах относительно ВВП - на уровне 5,5% в 2026 году и 5,9% в 2027 году.