Неизвестная ракета упала на итальянскую военную базу в Ливане

РИМ, 2 апр - РИА Новости. База итальянского контингента в составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ, Unifil) подверглась обстрелу со стороны неизвестных, сообщает минобороны Италии.

"Сегодня ​​ракета, происхождение которой до сих пор выясняется, попала в базу Шама, где находится штаб итальянского контингента и западного сектора UNIFIL", - говорится в сообщении.