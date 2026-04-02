12:51 02.04.2026
Уйти от ответственности за теракты не удастся никому, заявил Бастрыкин
Уйти от ответственности за теракты не удастся никому, заявил Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что уйти от ответственности за террористические преступления не удастся никому: любое преступление оставляет... РИА Новости, 02.04.2026
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что уйти от ответственности за террористические преступления не удастся никому: любое преступление оставляет следы и рано или поздно виновные будут установлены.
Ранее глава ведомства в интервью РИА Новости заявил, что украинские спецслужбы прибегают к абсолютно циничным и безнравственным методам, используя граждан РФ в качестве инструмента для совершения терактов. При этом число террористических преступлений в России в 2025 году увеличилось на 60% по сравнению с показателями 2024 года, а случаев, когда такие преступления совершались подростками, выросло в 2,5 раза.
Цветы рядом с местом взрыва служебного автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Теракты против Сарварова и полицейских имеют один почерк, заявил Бастрыкин
2 апреля, 06:52
"Но уйти от ответственности никому не удается. Любое преступление оставляет следы, рано или поздно виновные будут установлены", - сказал он в интервью РИА Новости.
Бастрыкин также заметил, что некоторые из тех, кто уже отбывает длительное наказание, демонстрируют перед журналистами некую браваду. "Но по прошествии времени их настрой изменится. Это будет искреннее внутреннее сожаление - как за поступки по отношению к другим людям, так и за собственную сломанную судьбу", - сказал он.
Глава ведомства отметил необходимость действовать так, чтобы предотвратить участие российских граждан в преступных действиях.
"Вместе с тем Следственный комитет продолжит тщательное расследование всех подобных преступлений с целью установления не только исполнителей, но и организаторов для последующего привлечения к уголовной ответственности", - заключил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Бастрыкин рассказал, как украинские боевики пытали российских военнопленных
2 апреля, 10:04
 
