Уйти от ответственности за теракты не удастся никому, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заверил, что уйти от ответственности за террористические преступления не удастся никому: любое преступление оставляет следы и рано или поздно виновные будут установлены.

Ранее глава ведомства в интервью РИА Новости заявил, что украинские спецслужбы прибегают к абсолютно циничным и безнравственным методам, используя граждан РФ в качестве инструмента для совершения терактов. При этом число террористических преступлений в России в 2025 году увеличилось на 60% по сравнению с показателями 2024 года, а случаев, когда такие преступления совершались подростками, выросло в 2,5 раза.

"Но уйти от ответственности никому не удается. Любое преступление оставляет следы, рано или поздно виновные будут установлены", - сказал он в интервью РИА Новости.

Бастрыкин также заметил, что некоторые из тех, кто уже отбывает длительное наказание, демонстрируют перед журналистами некую браваду. "Но по прошествии времени их настрой изменится. Это будет искреннее внутреннее сожаление - как за поступки по отношению к другим людям, так и за собственную сломанную судьбу", - сказал он.

Глава ведомства отметил необходимость действовать так, чтобы предотвратить участие российских граждан в преступных действиях.