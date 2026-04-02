Бастрыкин рассказал, как украинские боевики пытали российских военнопленных

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украинские боевики в свое удовольствие били палками и электричеством, а также выпускали собак на пленных российских военных, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, сообщили военным следователям, что со стороны украинских боевиков к ним применялось физическое насилие. Они били палками, подсоединяли к конечностям провода с электрическим напряжением, а также выпускали на пленных собак", - сказал он.