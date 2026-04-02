Киев использует россиян как инструмент для терактов, заявил Бастрыкин

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украинские спецслужбы прибегают к абсолютно циничным и безнравственным методам, используя граждан РФ в качестве инструмента для совершения терактов, это серьезная угроза общественной безопасности, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

"Украинские спецслужбы прибегают к абсолютно циничным и безнравственным методам. Они ведут подрывную деятельность, задействуя население нашей страны в качестве инструмента для совершения преступлений. Это очень серьезная угроза общественной безопасности", - сказал он.