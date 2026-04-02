Александр Бастрыкин: киевский режим продолжает открыто заниматься террором

Более десяти лет российские следователи документируют и расследуют зверства, которые совершает киевский режим в отношении мирных граждан Донбасса. А после начала СВО Украина начала не только атаковать российские регионы, но и использовать россиян в качестве инструмента в совершении террористических преступлений. О том, почему Киев цинично вербует детей и стариков на преступления в России, и о результатах расследований уголовных дел рассказал в интервью РИА Новости председатель СК Российской Федерации Александр Бастрыкин.

— Александр Иванович, Следственный комитет расследует уголовные дела о преступлениях киевского режима, последствия которых затрагивают жителей многих регионов. Как вы оцениваете текущую ситуацию?

— Все видят серьезные успехи российской армии на фронте. Вооруженные силы Украины сдают позиции, оставляя многие населенные пункты. Понимая реальную обстановку, киевский режим продолжает открыто заниматься терроризмом против мирных граждан. Украинские вооруженные формирования обстреливают населенные пункты в новых и приграничных регионах. Их целями становятся жилые дома и объекты инфраструктуры. Практически ежедневно гибнут и получают ранения мирные граждане. Какие цели можно преследовать, совершая такие действия? Очевидно, запугать людей и искусственно создать видимость того, что они могут что-то противопоставить российской армии.

Задача Следственного комитета в этой ситуации — собрать доказательства и предоставить их суду, что и продолжают делать уже более десяти лет наши сотрудники. За это время возбуждено 9442 уголовных дела в отношении 2390 лиц о преступлениях киевского режима. Это в том числе руководство Украины, члены радикальных объединений, представители украинских силовых структур и иностранные наемники. Объем работы проделан колоссальный. По уголовному делу о применении в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны допрошены более 266 тысяч человек, признаны потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24,3 тысячи несовершеннолетних. В результате многочисленных экспертиз установлено, что размер ущерба от уничтожения объектов гражданской инфраструктуры на территории новых субъектов России составляет более 560 миллиардов рублей, на территории приграничных и тыловых регионов — свыше 148 миллиардов рублей. И эта цифра не окончательная, так как масса экспертиз еще продолжается.

— Цинизм киевского режима действительно не знает границ. В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, где местные жители семьями встречали Новый год. Скажите, что уже установило следствие?

— В ходе расследования теракта установлено, что воинским подразделением, нанесшим авиаудар по гражданскому объекту с применением трех беспилотных летательных аппаратов, командует полковник украинских Вооруженных сил Андрей Дзяний*. Он находится в подчинении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди. Также к организации преступления причастны сотрудники ГУР Минобороны Украины, которым на момент преступления руководил Кирилл Буданов*. С учетом полученных объективных данных Дзянию*, Бровди и Буданову* заочно предъявлено обвинение в совершении террористического акта. В результате преступления 59 человек получили ранения, 30 погибли. В ходе проведенных взрывотехнических экспертиз установлено, что мощность взрывчатого вещества на борту каждого БПЛА составляла 25 килограммов в тротиловом эквиваленте. Для увеличения зажигательного действия БПЛА были дополнительно снаряжены зарядом термитно-зажигательной смеси. Эксперты нашего Судебно-экспертного центра установили, что ущерб от этого преступления составил более 60 миллионов рублей. Механизм совершения и последствия этого теракта являются очень характерным примером крайней жестокости украинских националистов. Мы продолжим установление всех причастных к гибели людей.

— В новогодние праздники были совершены также теракты в Белгородской области. Скажите, на каком этапе сейчас находится расследование уголовного дела?

— На основании полученных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого в совершении терактов в отношении командира 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши*. Второго января, исполняя приказы высшего командования Вооруженных сил Украины, он организовал пуск ракет из американского РСЗО HIMARS по жилому сектору и объектам гражданской инфраструктуры Белгорода с целью террора мирного населения. От попаданий и разрыва снарядов ранения средней степени тяжести получили четыре мирных жителя, в том числе несовершеннолетний, повреждены жилые дома и автомобили. Девятого января Карпуша* отдал незаконный приказ о массированном ракетном ударе по объектам энергетики в регионе. Для этого применялись все те же западные ракеты. В результате повреждений объектов ТЭЦ была прекращена подача электроэнергии в адрес более 600 тысяч абонентов, а свыше 79 тысяч потребителей теплоэнергии остались без отопления. Карпуша* находится в международном розыске, судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— Как известно, есть успехи не только в установлении тех, кто находится далеко и отдает приказы, но и в задержании конкретных боевиков. Сколько таких лиц уже предстали перед судом?

— Российскими военнослужащими в новых регионах и при вторжении в Курскую область задержано большое количество украинских боевиков. Все они причастны к преступлениям против мира и безопасности человечества, терактам, убийствам и другим особо тяжким деяниям. В Мариуполе украинские националисты убивали мирных жителей лишь на основе собственных безосновательных предположений о том, что им могут угрожать. Тех, кто выражал несогласие с их мнением, зачастую просто расстреливали на месте. Бывали случаи, что националисты убивали с целью разбоя, например, желая завладеть автомобилем потерпевших. В отдельных случаях бойцы самостоятельно принимали такие решения, а где-то исполняли решения вышестоящих командиров о расправах над местными жителями. Таких случаев достаточно много было задокументировано и расследовано Главным следственным управлением.

Вторгаясь в Курскую область, боевики полностью осознавали, что делают, намеренно издевались над мирным населением. Есть случаи массовых убийств, а также целенаправленного применения ракетного вооружения по жилому сектору и гражданской инфраструктуре, повлекшие гибель людей.

На текущий момент Следственным комитетом завершено расследование 966 уголовных дел в отношении 1280 военнослужащих ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Судами рассмотрено 838 уголовных дел. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 1107 лиц. Они осуждены за совершение убийств гражданских лиц, жестокое обращение с мирным населением и участие в качестве наемников в боевых действиях.

— Не так давно представитель военного следствия сообщил, что украинские националисты издевались над российскими пленными. Что удалось установить следствию?

— Российские военнослужащие, находившиеся в украинском плену, сообщили военным следователям, что со стороны украинских боевиков к ним применялось физическое насилие. Они били палками, подсоединяли к конечностям провода с электрическим напряжением, а также выпускали на пленных собак. Не буду продолжать этот жестокий перечень. Причем совершали указанные преступления они в свое удовольствие. Сотрудники Следственного комитета общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся домой из украинского плена. Практически все они рассказывают о том, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания военнопленных. Мы даем уголовно-правовую оценку этим фактам.

— Практически ежедневно мы видим и сообщения наших спецслужб о предотвращенных терактах. Однако в отдельных случаях террористам удается достичь своей цели. Хотелось бы прояснить, как продвигается работа по последним произошедшим случаям?

— По уголовному делу о покушении на генерала Владимира Алексеева слаженно сработали оперативные службы ФСБ и МВД России. Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов также оказали содействие. В итоге задержаны исполнитель Любомир Корба*, а также пособники Виктор Васин* и его сын Павел Васин*. Установлены их роли в совершении преступлений. Еще одна соучастница, Зинаида Серебрицкая*, объявлена в розыск.

В ходе расследования убийства генерала Фанила Сарварова установлено, что масса взрывчатого вещества, заложенного под днище его автомобиля, составляла один килограмм в тротиловом эквиваленте. Следствием проведен большой объем работы: допрошены десятки свидетелей, назначены экспертизы, продолжается работа по установлению причастных.

Расследуются факты гибели сотрудников полиции в столице в результате нападений злоумышленников. Анализ личности Павла Голубенко, который пытался установить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля ДПС в декабре прошлого года и погиб вместе с сотрудниками полиции, говорит о том, что он находился под воздействием злоумышленников из так называемого кол-центра. Столичные следователи совместно с сотрудниками оперативных служб установили сим-бокс, с помощью которого поступали звонки Голубенко. В этой связи ряд фигурантов привлечен к ответственности по новой статье Уголовного кодекса за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

По делу о посягательстве на полицейских в Москве в феврале этого года в кратчайшие сроки установлена личность подозреваемого, погибшего на месте преступления возле Савеловского вокзала. Продолжается выяснение деталей, также назначены экспертизы.

Организаторы этих преступлений устанавливаются. Исходя из имеющихся данных, можно сделать вывод, что почерк совершенных злодеяний соответствует тактике украинских спецслужб, действующих в интересах высшего военного и политического руководства Украины в целях совершения преступлений на территории России по подрыву общественной безопасности.

— Почему, по вашему мнению, западные политики продолжают молчать о бесчинствах и зверствах, которые творит киевский режим?

— Европейские страны с самого начала вовлечены в процесс финансирования Украины и поставок оружия. Те, кто там принимают решения, не могут не понимать, что по сути являются соучастниками преступлений, которые киевский режим совершает против российских граждан. Это не только агрессия против жителей Донбасса, но также и многочисленные атаки гражданских объектов в приграничных регионах. С начала специальной военной операции возбуждено 4746 дел по фактам украинских обстрелов артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением беспилотных летательных аппаратов на территории 51 субъекта Российской Федерации, расположенного вне границ СВО, а также вторжения в августе 2024 года на территорию России. В результате этих преступлений 1249 мирных жителей погибли, более 5,7 тысячи получили ранения. Мы неоднократно констатировали, что для этого применяется вооружение с большими разрушающими свойствами, в том числе западного производства. Поэтому вывод здесь самый очевидный: если западные политики не осуждают, значит, сами поддерживают подобные преступления киевского режима.

— Но киевский режим ведь и на этом не останавливается. Как с этим бороться?

— Совершенно верно, украинские спецслужбы прибегают к абсолютно циничным и безнравственным методам. Они ведут подрывную деятельность, задействуя население нашей страны в качестве инструмента для совершения преступлений. Это очень серьезная угроза общественной безопасности. Причем в такие схемы попадают в основном самые уязвимые: люди пожилого возраста и несовершеннолетние. Под различными обманными предлогами их вводят в заблуждение и вынуждают совершать противоправные действия. Соглашаясь на это в надежде на легкий заработок либо просто будучи в заблуждении, люди не сразу осознают, что первыми понесут ответственность. Анонимные кураторы в конечном итоге их просто обманывают, переставая выходить на связь после выполнения подобных "заданий".

Надо сказать, что статистика подтверждает негативные тенденции. В прошлом году на 60 процентов по сравнению с 2024 годом увеличилось количество преступлений террористического характера. Причем в 2,5 раза больше зафиксировано случаев, когда подобные преступления совершались несовершеннолетними. Но уйти от ответственности никому не удастся. Любое преступление оставляет следы, рано или поздно виновные будут установлены.

Некоторые из тех, кто уже отбывает длительное наказание, даже демонстрируют перед журналистами некую браваду. Но по прошествии времени их настрой изменится. Это будет искреннее внутреннее сожаление как за поступки по отношению к другим людям, так и за собственную сломанную судьбу. Поэтому нужно действовать так, чтобы предотвратить в сознании подобное развитие событий и участие в преступных действиях. Мы уже ведем профилактическую работу, в том числе с молодежью, на разных уровнях. Вместе с тем Следственный комитет продолжит тщательное расследование всех подобных преступлений с целью установления не только исполнителей, но и организаторов для последующего привлечения к уголовной ответственности.