Бизнесмен на Алтае получил срок за попытку сжечь семью бывшего сотрудника

НОВОСИБИРСК, 2 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Барнаула приговорил местного бизнесмена к 16 годам колонии за организацию убийства путем поджога семьи бывшего сотрудника своей фирмы из Мамонтовского района, сообщают СУСК по Алтайскому краю и прокуратура региона.

"Судом организатор преступления приговорен к 16 годам лишения свободы, остальные соучастники получили от 14 лет шести месяцев до 15 лет шести месяцев лишения свободы. Назначенное наказание виновным предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следственного управления, приговор вынесен пятерым мужчинам, двое из которых являются жителями Новосибирской области . В зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, организации этого преступления, умышленном уничтожении имущества.

"Предприниматель из Алтайского края , имея длительные неприязненные отношения к бывшему сотруднику своей фирмы из Мамонтовского района, решил организовать убийство его семьи путем поджога. Мужчина обратился к своему подчиненному и попросил подыскать за денежное вознаграждение пособника и исполнителей убийства", - рассказали в следственном управлении.

Подчиненный привлек к исполнению преступлений троих своих знакомых. В конце августа 2023 года ночью они подожгли крыльцо дома пострадавшего, а также хозпостройки и автомобиль. При этом в доме в момент поджога находились престарелые родители и двое малолетних детей потерпевшего.