Бизнесмен на Алтае получил срок за попытку сжечь семью бывшего сотрудника
09:29 02.04.2026
Бизнесмен на Алтае получил срок за попытку сжечь семью бывшего сотрудника
Бизнесмен на Алтае получил срок за попытку сжечь семью бывшего сотрудника - РИА Новости, 02.04.2026
Бизнесмен на Алтае получил срок за попытку сжечь семью бывшего сотрудника
Октябрьский районный суд Барнаула приговорил местного бизнесмена к 16 годам колонии за организацию убийства путем поджога семьи бывшего сотрудника своей фирмы... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T09:29:00+03:00
2026-04-02T09:29:00+03:00
алтайский край
барнаул
новосибирская область
происшествия, алтайский край, барнаул, новосибирская область
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Новосибирская область
Бизнесмен на Алтае получил срок за попытку сжечь семью бывшего сотрудника

Бизнесмен на Алтае получил 16 лет за попытку сжечь семью бывшего сотрудника

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 2 апр - РИА Новости. Октябрьский районный суд Барнаула приговорил местного бизнесмена к 16 годам колонии за организацию убийства путем поджога семьи бывшего сотрудника своей фирмы из Мамонтовского района, сообщают СУСК по Алтайскому краю и прокуратура региона.
"Судом организатор преступления приговорен к 16 годам лишения свободы, остальные соучастники получили от 14 лет шести месяцев до 15 лет шести месяцев лишения свободы. Назначенное наказание виновным предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении прокуратуры.
По данным следственного управления, приговор вынесен пятерым мужчинам, двое из которых являются жителями Новосибирской области. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом, организации этого преступления, умышленном уничтожении имущества.
"Предприниматель из Алтайского края, имея длительные неприязненные отношения к бывшему сотруднику своей фирмы из Мамонтовского района, решил организовать убийство его семьи путем поджога. Мужчина обратился к своему подчиненному и попросил подыскать за денежное вознаграждение пособника и исполнителей убийства", - рассказали в следственном управлении.
Подчиненный привлек к исполнению преступлений троих своих знакомых. В конце августа 2023 года ночью они подожгли крыльцо дома пострадавшего, а также хозпостройки и автомобиль. При этом в доме в момент поджога находились престарелые родители и двое малолетних детей потерпевшего.
"Довести преступный умысел на убийство злоумышленникам не удалось, так как хозяин дома проснулся и предпринял попытки к спасению своей семьи и тушению пожара. За совершенные преступления каждый из участников получил от предпринимателя по 500 тысяч рублей", - добавили в СУСК.
