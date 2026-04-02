04:28 02.04.2026 (обновлено: 14:19 02.04.2026)
Зеленые бананы полезнее желтых для пищеварения, сообщил врач
Зеленые бананы содержат меньше сахара и богаты резистентным крахмалом, который улучшает микробиом и пищеварение, а в бананах средней спелости достигает... РИА Новости, 02.04.2026
андрей тяжельников
здоровье - общество, андрей тяжельников
Здоровье - Общество, Андрей Тяжельников
Зеленые бананы полезнее желтых для пищеварения, сообщил врач

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа бананов
Продажа бананов. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Зеленые бананы содержат меньше сахара и богаты резистентным крахмалом, который улучшает микробиом и пищеварение, а в бананах средней спелости достигает максимума уровень витамина С и антиоксидантов, обладающих противораковой активностью, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Выбор между зеленым и желтым бананом зависит от целей и состояния здоровья. Зеленые бананы содержат меньше сахара и богаты так называемым резистентным (устойчивым) крахмалом. Этот тип крахмала не переваривается в тонком кишечнике, а служит пищей для полезной микрофлоры, улучшая микробиом и пищеварение. Они полезны для стабилизации сахара в крови и рекомендованы диабетикам, в отличие от спелых. В зеленых плодах в 20 раз больше резистентного крахмала, чем в спелых", - рассказал Тяжельников.
По словам врача, по мере созревания крахмал превращается в сахара - глюкозу и фруктозу, поэтому плоды становятся слаще и питательнее. В бананах средней спелости достигает максимума уровень витамина С и антиоксидантов, обладающих противораковой активностью. Они являются отличным источником быстрой энергии, например, после тренировки.
"Перезрелые, с пятнами бананы быстрее всего повышают уровень глюкозы, поэтому их не советуют диабетикам и худеющим. Они содержат до 0,5 граммов спирта и могут слегка бродить, но отлично подходят для выпечки или заморозки", - добавил собеседник агентства.
