Зеленые бананы полезнее желтых для пищеварения, сообщил врач

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Зеленые бананы содержат меньше сахара и богаты резистентным крахмалом, который улучшает микробиом и пищеварение, а в бананах средней спелости достигает максимума уровень витамина С и антиоксидантов, обладающих противораковой активностью, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Выбор между зеленым и желтым бананом зависит от целей и состояния здоровья. Зеленые бананы содержат меньше сахара и богаты так называемым резистентным (устойчивым) крахмалом. Этот тип крахмала не переваривается в тонком кишечнике, а служит пищей для полезной микрофлоры, улучшая микробиом и пищеварение. Они полезны для стабилизации сахара в крови и рекомендованы диабетикам, в отличие от спелых. В зеленых плодах в 20 раз больше резистентного крахмала, чем в спелых", - рассказал Тяжельников

По словам врача, по мере созревания крахмал превращается в сахара - глюкозу и фруктозу, поэтому плоды становятся слаще и питательнее. В бананах средней спелости достигает максимума уровень витамина С и антиоксидантов, обладающих противораковой активностью. Они являются отличным источником быстрой энергии, например, после тренировки.