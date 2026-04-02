Страны Балтии не открывали небо для украинских БПЛА, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Балтии не открывали своё воздушное пространство для украинских беспилотников, но оправдала удары Украины по инфраструктуре РФ.
"Я понимаю, что такие слухи ходят, но, насколько мне известно, страны Балтии этого не разрешали. Правительство Эстонии, конечно, может это подтвердить", - сказала она в интервью телеканалу ETV.
Каллас при этом считает "понятными" украинские удары по российским портам на Балтийском море с целью затруднить экспорт углеводородов и называет их "очень эффективными".
Ранее в четверг евродепутат Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что пролёт украинских беспилотников над воздушным пространством ЕС демонстрирует позицию Киева, будто ему всё позволено.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По его словам, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".