Рейтинг@Mail.ru
Страны Балтии не открывали небо для украинских БПЛА, заявила Каллас - РИА Новости, 02.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/baltiya-2084721791.html
Страны Балтии не открывали небо для украинских БПЛА, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Балтии не открывали своё воздушное пространство для украинских беспилотников, но оправдала удары Украины по... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T11:08:00+03:00
в мире
эстония
балтия
украина
кайя каллас
фернан картайзер
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_292d32275be94337e1e9447eff376310.jpg
https://ria.ru/20260331/finlyandiya-2083914486.html
https://ria.ru/20260401/estoniya-2084245890.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075378_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9d682de71f6a05717aca5d818ad900cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Страны Балтии не открывали небо для украинских БПЛА, заявила Каллас

Каллас: страны Балтии не открывали воздушное пространство для беспилотников ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Балтии не открывали своё воздушное пространство для украинских беспилотников, но оправдала удары Украины по инфраструктуре РФ.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Украине передадут послание о том, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство прибалтийской республики.
"Я понимаю, что такие слухи ходят, но, насколько мне известно, страны Балтии этого не разрешали. Правительство Эстонии, конечно, может это подтвердить", - сказала она в интервью телеканалу ETV.
Каллас при этом считает "понятными" украинские удары по российским портам на Балтийском море с целью затруднить экспорт углеводородов и называет их "очень эффективными".
Ранее в четверг евродепутат Фернан Картайзер заявил РИА Новости, что пролёт украинских беспилотников над воздушным пространством ЕС демонстрирует позицию Киева, будто ему всё позволено.
Власти Финляндии подтвердили 29 марта, что два украинских дрона упали на территории республики в воскресенье. Такие же инцидента произошли в Эстонии и Литве.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков , говоря о возможности использования территорий балтийских стран для пролетов БПЛА, заявил, что Киев может "втемную использовать" страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников. По его словам, киевский режим хорошо известен тем, что использует нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, и "конечно же, он может втемную использовать и другие страны ЕС, и НАТО в своих преступных интересах".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала