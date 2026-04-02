На российском авторынке появилось девять новых моделей машин
Автомобильный рынок России в марте 2026 года пополнился девятью новыми моделями машин, в том числе шестью легковыми, говорится в совместном исследовании... РИА Новости, 02.04.2026
Автостат: авторынок в России в марте пополнился девятью новыми моделями машин
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Автомобильный рынок России в марте 2026 года пополнился девятью новыми моделями машин, в том числе шестью легковыми, говорится в совместном исследовании "Автостата" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА).
"В марте 2026 года на авторынок РФ вышло шесть новых легковых моделей, один грузовик и два автобуса. Как отмечают эксперты, все девять моделей впервые появились в продажах новых автотранспортных средств", - говорится в сообщении "Автостата".
Все шесть легковых моделей, впервые попавших в статистику продаж по итогам марта, являются кроссоверами, причем пять из них имеют бензиновый двигатель, а одна – электрический. Среди этих моделей - белорусский Belgee X50+, китайский Changan CS35 Max, американский Lucid Gravity (электромобиль) и три модели от новых российских брендов – Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50.
"Линейку грузовых машин в начале весны пополнил автокран Sany SAC1600T. А в продажах автобусов появились китайский Golden Dragon XML6140JR и отечественный Liaz Citymax 12", - добавили в "Автостате".