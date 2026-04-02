На российском авторынке выросла доля отечественной техники
Доля российской техники на автомобильном рынке РФ в январе-марте 2026 года составила 60% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:17:00+03:00
Минпромторг: доля российской техники на авторынке РФ в I квартале выросла до 60%
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Доля российской техники на автомобильном рынке РФ в январе-марте 2026 года составила 60% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Доля российской техники по итогам января-марта 2026 года выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 60%", - говорится в сообщении министерства.
При этом в абсолютных значениях продажи российских авто превысили 181 тысячу штук, что на 18% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что в марте рыночная доля отечественных машин превысила 62%. Так, за месяц реализовано 73 тысячи таких авто, что на 38% больше, чем в марте 2025 года.