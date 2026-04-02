Рейтинг@Mail.ru
На российском авторынке выросла доля отечественной техники
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/avto-2084862793.html
На российском авторынке выросла доля отечественной техники
Доля российской техники на автомобильном рынке РФ в январе-марте 2026 года составила 60% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.04.2026
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084715725_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_646d9e652b1b6f6d82866c13a83b3e64.jpg
https://ria.ru/20260402/rossija-2084862411.html
https://ria.ru/20260402/avtomobili-2084856966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/02/2084715725_669:0:3400:2048_1920x0_80_0_0_0e66441a69b8a2bf5245f10eaf0d054c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минпромторг: доля российской техники на авторынке РФ в I квартале выросла до 60%

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Iskra в автосалоне
Автомобиль Lada Iskra в автосалоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Iskra в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Доля российской техники на автомобильном рынке РФ в январе-марте 2026 года составила 60% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"Доля российской техники по итогам января-марта 2026 года выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 60%", - говорится в сообщении министерства.
При этом в абсолютных значениях продажи российских авто превысили 181 тысячу штук, что на 18% больше, чем годом ранее.
Отмечается, что в марте рыночная доля отечественных машин превысила 62%. Так, за месяц реализовано 73 тысячи таких авто, что на 38% больше, чем в марте 2025 года.
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала