На российском авторынке выросла доля отечественной техники

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Доля российской техники на автомобильном рынке РФ в январе-марте 2026 года составила 60% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").

Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.

"Доля российской техники по итогам января-марта 2026 года выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 60%", - говорится в сообщении министерства.

При этом в абсолютных значениях продажи российских авто превысили 181 тысячу штук, что на 18% больше, чем годом ранее.