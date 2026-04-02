16:39 02.04.2026 (обновлено: 18:01 02.04.2026)
Австрия отказала в полетах над своей территорией в Иран или на Украину
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Австрия из-за нейтралитета отказывает в пролетах над своей территорией в Иран или на Украину, если рейсы связаны с военной поддержкой сторон конфликта, заявил представитель минобороны республики Марсель Ташвер.
"Австрия обязана отказывать в пролетах по соображениям нейтралитета, если они служат военной поддержке одной из сторон конфликта", - сказал представитель ведомства в эфире австрийской телерадиокомпании ORF.
По его словам, это означает в конечном счете, что "полеты на Украину или в Иран в таком случае отклоняются".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что Швейцария одобрила четыре из десяти заявок на пролет военных самолетов США над ее территорией с 5 по 23 марта, в остальных запросах она отказала из-за закона о нейтралитете, об этом передавало агентство Keystone-ATS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Трамп заявил, что США запомнят отказ Парижа открыть небо для авиации
31 марта, 14:25
 
