Австрия отказала в полетах над своей территорией в Иран или на Украину

ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Австрия из-за нейтралитета отказывает в пролетах над своей территорией в Иран или на Украину, если рейсы связаны с военной поддержкой сторон конфликта, заявил представитель минобороны республики Марсель Ташвер.
"Австрия обязана отказывать в пролетах по соображениям нейтралитета, если они служат военной поддержке одной из сторон конфликта", - сказал представитель ведомства в эфире австрийской телерадиокомпании ORF.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ранее сообщалось, что Швейцария одобрила четыре из десяти заявок на пролет военных самолетов США над ее территорией с 5 по 23 марта, в остальных запросах она отказала из-за закона о нейтралитете, об этом передавало агентство Keystone-ATS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.