Австрия отказала в полетах над своей территорией в Иран или на Украину

ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Австрия из-за нейтралитета отказывает в пролетах над своей территорией в Иран или на Украину, если рейсы связаны с военной поддержкой сторон конфликта, заявил представитель минобороны республики Марсель Ташвер.