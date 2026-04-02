09:12 02.04.2026 (обновлено: 11:32 02.04.2026)
Многие взрослые живут с аутизмом и не знают об этом, рассказала эксперт
Многие взрослые живут с аутизмом и не знают об этом, рассказала эксперт
Володина: многие взрослые живут с аутизмом и не знают об этом

МУРМАНСК, 2 апр – РИА Новости. Расстройства аутистического спектра у разных людей проявляются по-разному, и многие взрослые люди даже не подозревают, что у них или их близких есть такое расстройство, списывая проблемы общения на издержки воспитания и другие факторы, рассказала РИА Новости создатель инклюзивных проектов для людей с аутизмом Юлия Володина.
"Если мы говорим про расстройство аутистического спектра, то его проявления могут быть очень разные. Это может быть человек максимально высоко функциональный, но у него какая-то есть особенность в общении", - рассказала Володина.
Логопед-дефектолог из центра Наш солнечный мир работает с ребенком-аутистом - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Эксперт объяснил рост числа детей с аутизмом в России
4 декабря 2025, 13:21
Она привела в пример знакомую, которая больше узнав об аутизме, заподозрила его у своего взрослого сына, и диагноз позже подтвердился. При этом родители много лет списывали некоторые особенности и странности поведения ребенка на издержки воспитания.
"Но на самом деле в определенном возрасте многие обнаруживают, что у них тоже есть особенности. Чтобы определить такие пограничные расстройства аутистического спектра есть специальные тесты, но в сущности грань между расстройством и нормой очень тонкая", - отмечает эксперт.
По ее мнению, в нашем обществе знаний об аутизме порой недостаточно – существует стереотип о том, что такие люди опасны или заразны. Это не так, говорит специалист, просто у них есть особенности – кто-то чувствителен к громким звукам, большому скоплению людей, определенным запахам, их может раздражать сумбурная речь, и степень перегрузки наступает раньше, чем у обычного человека. Это может проявляться в поведении, например, повторяющихся движениях, позволяющих снизить стресс.
Второго апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, учрежденный Генассамблеей ООН 18 декабря 2007 года, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей, страдающих аутизмом.
Психолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Психиатр предупредил о последствиях "романтизации" аутизма
18 февраля, 10:10
 
