Многие взрослые живут с аутизмом и не знают об этом, рассказала эксперт

МУРМАНСК, 2 апр – РИА Новости. Расстройства аутистического спектра у разных людей проявляются по-разному, и многие взрослые люди даже не подозревают, что у них или их близких есть такое расстройство, списывая проблемы общения на издержки воспитания и другие факторы, рассказала РИА Новости создатель инклюзивных проектов для людей с аутизмом Юлия Володина.

"Если мы говорим про расстройство аутистического спектра, то его проявления могут быть очень разные. Это может быть человек максимально высоко функциональный, но у него какая-то есть особенность в общении", - рассказала Володина.

Она привела в пример знакомую, которая больше узнав об аутизме, заподозрила его у своего взрослого сына, и диагноз позже подтвердился. При этом родители много лет списывали некоторые особенности и странности поведения ребенка на издержки воспитания.

"Но на самом деле в определенном возрасте многие обнаруживают, что у них тоже есть особенности. Чтобы определить такие пограничные расстройства аутистического спектра есть специальные тесты, но в сущности грань между расстройством и нормой очень тонкая", - отмечает эксперт.

По ее мнению, в нашем обществе знаний об аутизме порой недостаточно – существует стереотип о том, что такие люди опасны или заразны. Это не так, говорит специалист, просто у них есть особенности – кто-то чувствителен к громким звукам, большому скоплению людей, определенным запахам, их может раздражать сумбурная речь, и степень перегрузки наступает раньше, чем у обычного человека. Это может проявляться в поведении, например, повторяющихся движениях, позволяющих снизить стресс.