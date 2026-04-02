Специалист рассказала, сколько в мире людей с аутизмом
02:05 02.04.2026 (обновлено: 11:43 02.04.2026)
Специалист рассказала, сколько в мире людей с аутизмом
Специалист рассказала, сколько в мире людей с аутизмом
Специалист рассказала, сколько в мире людей с аутизмом

Прохожие. Архивное фото
МУРМАНСК, 2 апр – РИА Новости. Примерно 1% населения планеты страдает аутизмом, при этом неизвестно, сколько людей с пограничными состояниями даже не догадываются о том, что у них может быть та или иная степень аутизма, рассказала РИА Новости создатель инклюзивных проектов для людей с аутизмом Юлия Володина.
"Мы опираемся на данные, что 1% всего населения планеты – это люди с аутизмом. Это ярко проявленный аутизм. Сколько людей с пограничными состояниями, которые о себе не знают, недообследованы и живут с какими-то иллюзиями про себя, тоже неизвестно", - рассказала специалист.
При этом часто в обществе не знают о том, какими особенностями обладают люди с аутизмом. Юлия рассказывает, как в инклюзивное кафе, которое она вместе с единомышленниками организовала в Москве, пришел молодой человек, который по дате рождения мог назвать и день недели, при этом выяснить, как именно он это считает - невозможно.
"Это какие-то суперспособности. Многие очень хорошо разбираются в технике – до мелочей. Кто-то подмечает детали об окружающих людях в метро или на улице. У них, как говорят специалисты, есть гиперфиксация, что может удивить любого человека", - говорит Володина.
И, хотя, по ее мнению, знаний о самом расстройстве у большинства обычных людей недостаточно, на создание первого инклюзивного кафе в 2022 году удалось собрать деньги рекордно быстро – нашлось большое число тех, кто был готов вложить средства в такое заведение, где могли бы работать люди с аутизмом. "Люди помогали рублем, и вот тогда я поняла что эта тема очень актуальна, это не локальная проблема, она касается очень многих", - отметила Володина.
Второго апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, учрежденный Генассамблеей ООН 18 декабря 2007 года, чтобы привлечь внимание общества к проблемам людей, страдающих аутизмом.
