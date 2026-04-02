МИД Ирана подтвердил использование США новой ракеты при атаке на спортзал
США атаковали спортивный зал в иранском городе Ламард при помощи новой ракеты PrSM, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 02.04.2026
МИД Ирана: США атаковали спортзал в Ламарде при помощи новой ракеты PrSM
ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. США атаковали спортивный зал в иранском городе Ламард при помощи новой ракеты PrSM, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В конце марта газета New York Times со ссылкой на военных экспертов и анализ видеозаписей с места удара сообщала, что США
в начале операции против Ирана
впервые применили новую баллистическую ракету малой дальности (PrSM).
"Новая американская ракета PrSM, совершившая свой боевой дебют 28 февраля 2026 года, ударила по спортивному залу в городе Ламард провинции Фарс, где находились невинные подростки. Атака привела к гибели 21 молодых мальчиков и девочек", - написал Багаи в соцсети X.
Центральное командование (CENTCOM) ВС США отрицает, что американские силы 28 февраля нанесли удар по спортивному залу и жилому району в иранском городе Ламард.