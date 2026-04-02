МИД Ирана подтвердил использование США новой ракеты при атаке на спортзал - РИА Новости, 02.04.2026
12:58 02.04.2026
МИД Ирана подтвердил использование США новой ракеты при атаке на спортзал
США атаковали спортивный зал в иранском городе Ламард при помощи новой ракеты PrSM, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. РИА Новости, 02.04.2026
МИД Ирана подтвердил использование США новой ракеты при атаке на спортзал

МИД Ирана: США атаковали спортзал в Ламарде при помощи новой ракеты PrSM

Мужчина с иранским флагом . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 2 апр - РИА Новости. США атаковали спортивный зал в иранском городе Ламард при помощи новой ракеты PrSM, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В конце марта газета New York Times со ссылкой на военных экспертов и анализ видеозаписей с места удара сообщала, что США в начале операции против Ирана впервые применили новую баллистическую ракету малой дальности (PrSM).
"Новая американская ракета PrSM, совершившая свой боевой дебют 28 февраля 2026 года, ударила по спортивному залу в городе Ламард провинции Фарс, где находились невинные подростки. Атака привела к гибели 21 молодых мальчиков и девочек", - написал Багаи в соцсети X.
Центральное командование (CENTCOM) ВС США отрицает, что американские силы 28 февраля нанесли удар по спортивному залу и жилому району в иранском городе Ламард.
Постпред Ирана в Вене осудил атаки на АЭС "Бушер"
