02:29 02.04.2026
Астроном назвал явление, которое можно увидеть на небе в апреле
Зрелищное астрономическое явление - покрытие Плеяд Луной - можно будет наблюдать 19 апреля на всей европейской части России, сообщил РИА Новости лектор... РИА Новости, 02.04.2026
ПЕРМЬ, 2 апр - РИА Новости. Зрелищное астрономическое явление - покрытие Плеяд Луной - можно будет наблюдать 19 апреля на всей европейской части России, сообщил РИА Новости лектор Пермского планетария Виталий Францев.
"Уникальное и зрелищное явление - покрытие Плеяд Луной, можно будет наблюдать 19 апреля в 20.00 (мск - ред.). Диск Луны, двигаясь справа налево, будет поочередно скрывать звёзды одну за другой в скоплении Плеяды M45. Это выглядит особенно впечатляюще: звёзды исчезают за неосвещенной стороной Луны", - рассказал Францев.
Он отметил, что явление можно будет наблюдать на всей европейской части России с помощью бинокля. При этом в этом году оно фиксируется второй раз, до этого не наблюдалось более шести лет.
"Из ночи в ночь Луна быстро перемещается на фоне небесной сферы и не всегда может попасть на Плеяды или планету, кроме того, в этот момент у нас должны быть сумерки или ночь", - уточнил Францев.
Плеяды (M 45) — звездное скопление, где звезды могут быть видны даже невооруженным глазом. Самые яркие звезды в скоплении названы в честь нимф из древнегреческой мифологии.
