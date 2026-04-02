Суд продлил арест экс-главе ростовского отделения МВД по делу о взятке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Шпака, а также его подчиненного Сергея Егоркина. Они обвиняются по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, Шпаку вменяют получение взятки.

В ходе заседания прокурор ходатайствовал о продлении фигурантам меры пресечения.

« "Избрать в отношении Шпака меру пресечения в виде содержания под стражей на срок шесть месяцев, до 22 сентября 2026 года", - сказала судья.

Егоркину арест продлен на тот же срок.

Как сообщало следствие, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 У МВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.

По версии следствия, в 2019-2023 годах он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начислявшиеся последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.