Суд продлил арест экс-главе ростовского отделения МВД по делу о взятке - РИА Новости, 02.04.2026
15:37 02.04.2026
https://ria.ru/20260402/arest-2084798332.html
Суд продлил арест экс-главе ростовского отделения МВД по делу о взятке
Суд продлил арест экс-главе ростовского отделения МВД по делу о взятке - РИА Новости, 02.04.2026
Суд продлил арест экс-главе ростовского отделения МВД по делу о взятке
Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T15:37:00+03:00
2026-04-02T15:37:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ростов-на-дону
происшествия, ростов-на-дону, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд продлил арест экс-главе ростовского отделения МВД по делу о взятке

Суд продлил на полгода арест экс-главе управления МВД по Ростову-на-Дону Шпаку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости. Первомайский районный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику УМВД РФ по Ростову-на-Дону Сергею Шпаку, обвиняемому в получении взятки, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг Первомайский районный суд Ростова-на-Дону приступил к слушанию дела в отношении Шпака, а также его подчиненного Сергея Егоркина. Они обвиняются по статьям о мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Кроме того, Шпаку вменяют получение взятки.
В ходе заседания прокурор ходатайствовал о продлении фигурантам меры пресечения.
"Избрать в отношении Шпака меру пресечения в виде содержания под стражей на срок шесть месяцев, до 22 сентября 2026 года", - сказала судья.
Егоркину арест продлен на тот же срок.
Как сообщало следствие, фигурант, занимая в 2017 году должность начальника отдела полиции №5 УМВД России по Ростову-на-Дону, получил взятку в виде оплаты дорогостоящих туристических путевок на сумму более 263 тысяч рублей за покровительство одной из коммерческих организаций.
По версии следствия, в 2019-2023 годах он же, занимая должность замначальника УМВД России по Ростову-на-Дону, а затем начальника управления, вместе со своим подчиненным похитил деньги, начислявшиеся последнему в качестве зарплаты за дни фактического отсутствия на рабочем месте. Общая сумма незаконно выплаченной зарплаты составила более 292 тысяч рублей.
Кроме того, по информации суда, Шпак и Егоркин использовали поддельные распоряжения о переводе денег.
ПроисшествияРостов-на-ДонуМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
