Анохин призвал посетить Молодежную столицу России - Смоленск

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На первом пригородном поезде, который начал курсировать из Смоленска в белорусскую Оршу, отправились представители общественных организаций на торжественное мероприятие в честь Дня единения народов России и Беларуси, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Как сообщалось, в четверг состоялся торжественный запуск приграничных железнодорожных маршрутов между Россией и Белоруссией.

"Мы активно развиваем совместные проекты и создаем новые возможности для общения и сотрудничества наших жителей. В 2026 году Смоленск объявлен "Молодежной столицей России". В течение года пройдет более 250 мероприятий, и мы приглашаем принять в них активное участие жителей Республики Беларусь. Маршруты позволят участникам мероприятий и зрителям быстро, комфортно и без пересадок добираться между нашими городами", - написал Анохин.