Анохин призвал посетить Молодежную столицу России - Смоленск
РИА Новости, 02.04.2026
2026-04-02T20:51:00+03:00
Губернатор Анохин пригласил белорусов посетить Молодежную столицу России
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На первом пригородном поезде, который начал курсировать из Смоленска в белорусскую Оршу, отправились представители общественных организаций на торжественное мероприятие в честь Дня единения народов России и Беларуси, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Как сообщалось, в четверг состоялся торжественный запуск приграничных железнодорожных маршрутов между Россией и Белоруссией.
"Мы активно развиваем совместные проекты и создаем новые возможности для общения и сотрудничества наших жителей. В 2026 году Смоленск объявлен "Молодежной столицей России". В течение года пройдет более 250 мероприятий, и мы приглашаем принять в них активное участие жителей Республики Беларусь. Маршруты позволят участникам мероприятий и зрителям быстро, комфортно и без пересадок добираться между нашими городами", - написал Анохин.
Составы из Смоленска в Оршу, а также в Витебск будут ходить ежедневно до трех раз в сутки в зависимости от дня недели и сезона. Время в пути из Смоленска в Витебск составит 2 часа, из Смоленска в Оршу - 1 час 40 минут. Столько же занимает путь и в обратном направлении. Перевозчиком выступает компания ЦППК. Перевозить пассажиров будут современные отечественные поезда серии РА-3 и ЭП3Д, украшенные государственными флагами двух стран.