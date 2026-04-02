Генерала Алексеева допросили как потерпевшего по делу о покушении на него

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генерал-лейтенанта Владимира Алексеева допросили в качестве потерпевшего по делу о покушении на него, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста исполнителю покушения Любомиру Корбе и двум его соучастникам.
"Было допрошено 49 свидетелей и потерпевший Алексеев, проведены 22 экспертизы", - рассказал следователь в суде, сообщая о проделанной по делу работе.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.