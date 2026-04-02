15:16 02.04.2026 (обновлено: 15:27 02.04.2026)
Генерала Алексеева допросили как потерпевшего по делу о покушении на него
Генерал-лейтенанта Владимира Алексеева допросили в качестве потерпевшего по делу о покушении на него, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого
Суд допросил генерала Алексеева как потерпевшего по делу о покушении на него

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Генерал-лейтенанта Владимира Алексеева допросили в качестве потерпевшего по делу о покушении на него, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста исполнителю покушения Любомиру Корбе и двум его соучастникам.
«
"Было допрошено 49 свидетелей и потерпевший Алексеев, проведены 22 экспертизы", - рассказал следователь в суде, сообщая о проделанной по делу работе.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется.
Любомира Корбу, исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.
