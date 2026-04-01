Стало известно, на каких российских курортах жилье подешевело сильнее всего - РИА Новости, 01.04.2026
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
06:44 01.04.2026 (обновлено: 12:04 01.04.2026)
Стало известно, на каких российских курортах жилье подешевело сильнее всего
Стало известно, на каких российских курортах жилье подешевело сильнее всего - РИА Новости, 01.04.2026
Стало известно, на каких российских курортах жилье подешевело сильнее всего
Российские туристы в апреле могут отправиться на курорт "Роза Хутор" и Красную Поляну, стоимость жилья здесь будет сильно ниже, чем в марте, и составит в... РИА Новости, 01.04.2026
туризм
красная поляна
сочи
архыз
роза хутор
красная поляна
сочи
архыз
красная поляна, сочи, архыз, роза хутор
Туризм, Красная Поляна, Сочи, Архыз, Роза Хутор
Стало известно, на каких российских курортах жилье подешевело сильнее всего

РИА Новости: в Красной Поляне сильнее всего подешевело жилье

Туристы на обзорной площадке на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Туристы на обзорной площадке на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские туристы в апреле могут отправиться на курорт "Роза Хутор" и Красную Поляну, стоимость жилья здесь будет сильно ниже, чем в марте, и составит в среднем 6,8 и 6,7 тысячи рублей в сутки соответственно, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Серьезнее всего снизились цены на жилье в горах недалеко от Сочи, где в апреле как раз завершается горнолыжный сезон. Так, на курорте "Роза Хутор" можно забронировать жилье на 42% дешевле, чем в марте, в среднем за 6,8 тысячи рублей в сутки. В Красной Поляне можно сэкономить до 41% (номер обойдется в среднем в 6,7 тысячи рублей), а в Эсто-Садке - до 38% (6,8 тысячи рублей в сутки)", - рассказали в OneTwoTrip.
Успенский собор Ростовского кремля - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Туроператор рассказал о ценах на поездки по Золотому кольцу
31 марта, 08:12
По их данным, другие горнолыжные курорты также снижают цены. Так, в апреле жилье в Архызе обойдется в 8,3 тысячи рублей в сутки, а на курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске в среднем в 6 тысяч рублей, при этом горнолыжный сезон заканчивается в первой половине апреля.
"Та же картина в Шерегеше: апрель тут считается среди горнолыжников и сноубордистов бархатным сезоном, а жилье уже подешевело на 13%, до 13,3 тысячи рублей в сутки", - добавили в сервисе.
При этом стоимость жилья на Домбае в Карачаево-Черкесии составляет 7,7 тысячи рублей в сутки. В топ-10 направлений также вошли Туапсе, где можно остановиться в отеле за 4,9 тысячи рублей, Мурманск (4,8 тысячи) и Саранск (4,3 тысячи).
Однако российские туристы могут отправиться и за границу. Так, в Сиде в Турции можно забронировать жилье за 11,7 тысячи рублей в сутки, в Кемере - за 9,2 тысячи, в Белеке - за 28 тысяч, а в Мармарисе - за 11,1 тысячи, выяснили в сервисе.
"Дешевле можно отдохнуть в Таиланде: номер в Кате обойдется в среднем в 13 тысяч рублей в сутки, что на 20% меньше, чем в марте, в Пхукете - в 10,5 тысячи рублей, а рядом с пляжем Карон Бич - в 11,2 тысячи", - отметили в OneTwoTrip.
Там подчеркнули, что отдых во Вьетнаме в середине весны тоже окажется бюджетнее, чем в начале. Стоимость жилья в Дананге в среднем составляет 4,7 тысячи рублей в сутки, а в Хошимине - 4,5 тысячи.
Пассажиры у стоек регистрации в терминале С аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Названы страны с самым высоким и низким средним чеком у туристов из России
27 марта, 17:40
 
