Стало известно, на каких российских курортах жилье подешевело сильнее всего

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Российские туристы в апреле могут отправиться на курорт "Роза Хутор" и Красную Поляну, стоимость жилья здесь будет сильно ниже, чем в марте, и составит в среднем 6,8 и 6,7 тысячи рублей в сутки соответственно, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Серьезнее всего снизились цены на жилье в горах недалеко от Сочи, где в апреле как раз завершается горнолыжный сезон. Так, на курорте "Роза Хутор" можно забронировать жилье на 42% дешевле, чем в марте, в среднем за 6,8 тысячи рублей в сутки. В Красной Поляне можно сэкономить до 41% (номер обойдется в среднем в 6,7 тысячи рублей), а в Эсто-Садке - до 38% (6,8 тысячи рублей в сутки)", - рассказали в OneTwoTrip.
По их данным, другие горнолыжные курорты также снижают цены. Так, в апреле жилье в Архызе обойдется в 8,3 тысячи рублей в сутки, а на курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске в среднем в 6 тысяч рублей, при этом горнолыжный сезон заканчивается в первой половине апреля.
"Та же картина в Шерегеше: апрель тут считается среди горнолыжников и сноубордистов бархатным сезоном, а жилье уже подешевело на 13%, до 13,3 тысячи рублей в сутки", - добавили в сервисе.