Специальная военная операция на Украине
 
12:33 01.04.2026 (обновлено: 14:54 01.04.2026)
Песков ответил на слова Зеленского о выводе ВСУ из Донбасса
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уже сегодня принять решение по выводу украинских военных с территории Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне глава киевского режима утверждал, что Москва якобы дала два месяца на отвод ВСУ, в противном случае условия мирного соглашения могут измениться.
"Здесь дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса. И вышли за пределы административной границы <...> республики. Это говорилось неоднократно", — сказал представитель Кремля.

По его словам, глава киевского режима должен был взять на себя ответственность и распорядиться вывести боевиков еще вчера. Это могло бы спасти жизни большого количества людей и позволить остановить горячую фазу конфликта, отметил Песков.
Он добавил, что пауза в мирном процессе не связана с ожиданием выполнения этого условия — она возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
С начала года делегации России, Соединенных Штатов и Украины провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВ миреМоскваБлижний ВостокВладимир Зеленский
 
 
