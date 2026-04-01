Украина и США обсудили усиление гарантий безопасности, утверждает Зеленский

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Киев и Вашингтон работают над усилением гарантий безопасности для Украины, но о каких гарантиях речь и как они будут усилены, не уточнил.
Зеленский ранее заявил, что двусторонние переговоры Украины и США в видеоформате при участии генсека НАТО Марка Рютте запланированы на среду.
"Детально говорили со (спецпосланником президента США - ред.) Стивом Уиткоффом, (зятем американского лидера - ред.) Джаредом Кушнером, присоединились (внесенный РФ в список террористов и экстремистов американский сенатор - ред.) Линдси Грэм* и Марк Рютте. Мы говорили, как усилить дипломатию, какие возможны шаги. Также о гарантиях безопасности и привлечения европейцев… Договорились усилить гарантии безопасности", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
О каких гарантиях безопасности идет речь и каким образом они будут усилены, Зеленский не уточнил.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на вопросах, связанных с Ближним Востоком. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.