Запад начал вмешиваться в выборы своих партнеров, заявила Захарова - РИА Новости, 01.04.2026
09:22 01.04.2026
Запад начал вмешиваться в выборы своих партнеров, заявила Захарова
Запад начал вмешиваться в выборы своих партнеров, заявила Захарова
Публикация в западных СМИ телефонных разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова говорит о том, что именно страны... РИА Новости, 01.04.2026
Запад начал вмешиваться в выборы своих партнеров, заявила Захарова

Захарова обвинила Запад во вмешательстве в выборы своих партнеров и союзников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Публикация в западных СМИ телефонных разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова говорит о том, что именно страны Запада всячески вмешиваются в выборы других государств, даже своих союзников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что на протяжении более 10 лет Россия слышала в свой адрес обвинения во вмешательстве в выборы, но события вокруг голосования в Венгрии показали, кто действительно стремится повлиять на результаты выборов в других странах.
"Вчера, 31 марта 2026-го, весь мир получил доказательства того, что это не Россия вмешивается в их выборы, в какие-либо выборы, это западники вмешиваются в выборы по всему миру", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik, комментируя публикации СМИ о разговоре глав МИД.
Она добавила, что Запад начал вмешиваться в свои собственные выборы - выборы тех, кого называют своими союзниками, партнерами.
"Поэтому получите и распишитесь! Это вы там у себя на Западе вмешиваетесь в ваши выборы", - резюмировала Захарова.
