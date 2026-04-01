Запад начал вмешиваться в выборы своих партнеров, заявила Захарова

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Публикация в западных СМИ телефонных разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова говорит о том, что именно страны Запада всячески вмешиваются в выборы других государств, даже своих союзников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что на протяжении более 10 лет Россия слышала в свой адрес обвинения во вмешательстве в выборы, но события вокруг голосования в Венгрии показали, кто действительно стремится повлиять на результаты выборов в других странах.

"Вчера, 31 марта 2026-го, весь мир получил доказательства того, что это не Россия вмешивается в их выборы, в какие-либо выборы, это западники вмешиваются в выборы по всему миру", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik , комментируя публикации СМИ о разговоре глав МИД.

Она добавила, что Запад начал вмешиваться в свои собственные выборы - выборы тех, кого называют своими союзниками, партнерами.