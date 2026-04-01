В Челябинске задержали ярославского чиновника по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр - РИА Новости. Замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова задержали в Челябинске по делу о взятке на должности замглавы челябинского Карабаша, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Сегодня, 1 апреля, сотрудниками УФСБ России и СУСК России по Челябинской области во взаимодействии с ГУМВД России по Челябинской области задержан заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Коробейников Вячеслав по факту получения будучи заместителем главы Карабашского городского округа взятки в крупном размере", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что взятка получена от директора коммерческой организации за общее покровительство и бездействие при исполнении муниципального контракта в рамках реализации государственной программы "Чистая вода" (национальный проект "Жилье и городская среда").

По месту проживания подозреваемого проводятся обыски, планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, отметил собеседник агентства.