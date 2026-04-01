В Челябинске задержали ярославского чиновника по делу о взятке
09:16 01.04.2026 (обновлено: 09:26 01.04.2026)
В Челябинске задержали ярославского чиновника по делу о взятке
В Челябинске задержали ярославского чиновника по делу о взятке - РИА Новости, 01.04.2026
В Челябинске задержали ярославского чиновника по делу о взятке
Замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова задержали в Челябинске по делу о взятке на должности замглавы челябинского Карабаша, РИА Новости, 01.04.2026
россия
челябинская область
ярославская область
происшествия, россия, челябинская область, ярославская область
Происшествия, Россия, Челябинская область, Ярославская область
В Челябинске задержали ярославского чиновника по делу о взятке

В Челябинске задержали экс-замглавы Карабаша Коробейникова по делу о взятке

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 1 апр - РИА Новости. Замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова задержали в Челябинске по делу о взятке на должности замглавы челябинского Карабаша, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Сегодня, 1 апреля, сотрудниками УФСБ России и СУСК России по Челябинской области во взаимодействии с ГУМВД России по Челябинской области задержан заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Коробейников Вячеслав по факту получения будучи заместителем главы Карабашского городского округа взятки в крупном размере", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что взятка получена от директора коммерческой организации за общее покровительство и бездействие при исполнении муниципального контракта в рамках реализации государственной программы "Чистая вода" (национальный проект "Жилье и городская среда").
По месту проживания подозреваемого проводятся обыски, планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, отметил собеседник агентства.
СУСК России по Челябинской области в отношении Коробейникова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России, пояснил он.
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьЯрославская область
 
 
