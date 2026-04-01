В Госдуме попросили проверить цены на куриные яйца

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Дёмин, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков попросили проверить цены на куриные яйца в преддверии Пасхи.

Обращение с соответствующим запросом было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении говорится, что депутаты просят рассмотреть возможность проведения проверки цен на куриные яйца в преддверии Пасхи 2026 года, "включая анализ действий производителей и торговых сетей на предмет наличия признаков согласованных действий или злоупотребления доминирующим положением".

Парламентарии отмечают, что они обеспокоены возможным необоснованным повышением цен.