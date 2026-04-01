Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме попросили проверить цены на куриные яйца - РИА Новости, 01.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 01.04.2026 (обновлено: 13:32 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/yaytsa-2084236933.html
В Госдуме попросили проверить цены на куриные яйца
В Госдуме попросили проверить цены на куриные яйца - РИА Новости, 01.04.2026
В Госдуме попросили проверить цены на куриные яйца
Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Дёмин, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков попросили проверить цены на куриные яйца в... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T12:36:00+03:00
2026-04-01T13:32:00+03:00
госдума рф
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081381689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_952ce2f061f85f112bfe5799459d481e.jpg
https://ria.ru/20260325/kak-pokrasit-yajca-svekloj-2082712221.html
https://ria.ru/20260331/yaytsa-2083898842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/12/2081381689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9cb71326c481897dd792517bdf5eb90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, экономика, россия
Госдума РФ, Экономика, Россия
В Госдуме попросили проверить цены на куриные яйца

В Госдуме попросили проверить цены на куриные яйца в преддверии Пасхи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Куриные яйца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые Люди" Александр Дёмин, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков попросили проверить цены на куриные яйца в преддверии Пасхи.
Обращение с соответствующим запросом было направлено руководителю ФАС Максиму Шаскольскому. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Яйца, окрашенные в отваре из свеклы - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Как покрасить яйца свеклой на Пасху: пошаговый гид для розовых оттенков
25 марта, 19:05
В обращении говорится, что депутаты просят рассмотреть возможность проведения проверки цен на куриные яйца в преддверии Пасхи 2026 года, "включая анализ действий производителей и торговых сетей на предмет наличия признаков согласованных действий или злоупотребления доминирующим положением".
Парламентарии отмечают, что они обеспокоены возможным необоснованным повышением цен.
"Куриные яйца относятся к социально значимым продовольственным товарам", - уточнили они, добавив, что цены на яйца отражаются на расходах домохозяйств.
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть яйца
31 марта, 02:21
 
Госдума РФЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала