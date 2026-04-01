Международная продовольственная выставка UzFood 2026 стартовала в Ташкенте - РИА Новости, 01.04.2026
16:32 01.04.2026
Международная продовольственная выставка UzFood 2026 стартовала в Ташкенте
Международная продовольственная выставка UzFood 2026 стартовала в Ташкенте - РИА Новости, 01.04.2026
Международная продовольственная выставка UzFood 2026 стартовала в Ташкенте
XXV международная выставка UzFood 2026 начала работу в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T16:32:00+03:00
2026-04-01T16:32:00+03:00
экономика, ташкент, российский экспортный центр (рэц), россия
Экономика, Ташкент, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
Международная продовольственная выставка UzFood 2026 стартовала в Ташкенте

© Фото : пресс-служба РЭЦМеждународная продовольственная выставка UzFood 2026
Международная продовольственная выставка UzFood 2026 - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Международная продовольственная выставка UzFood 2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. XXV международная выставка UzFood 2026 начала работу в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ). В этом году он впервые организовал на данной площадке масштабную коллективную экспозицию отечественных производителей под национальным брендом "Сделано в России".
В составе российской делегации представлена продукция 28 компаний из 18 регионов страны. Среди них восемь предприятий - обладателей сертификата "Сделано в России": "Карельское лето", "Сибирский", "Сласти", "МВ Фуд", "Сибснэк", "Белевская пастила", "ВИМА" и "Адельдан".
Для компаний РЭЦ организовал серию целевых b2b-переговоров с ключевыми ритейлерами и дистрибьюторами Центральной Азии.
"UzFood 2026 - это крупнейшее профессиональное событие пищевой индустрии в регионе, объединившее в этом году свыше 400 компаний из 30 стран. Выставка продлится до 3 апреля. Участие российских экспортеров стало возможным благодаря господдержке, в рамках которой группа РЭЦ обеспечивает: софинансирование затрат на аренду выставочных площадей, застройку эксклюзивного стенда и логистику выставочных образцов, поиск и организацию встреч с потенциальными покупателями", - отмечает РЭЦ.
Российские компании уже могут подать заявку на участие в следующей выставке - UzFood 2027. Прием документов на платформе "Мой экспорт" продлится до 2 декабря 2026 года.
Вся информация о предстоящих выставках и бизнес-миссиях собрана в сервисе "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт". Благодаря удобным фильтрам по странам, отраслям и рынкам сбыта, каждая компания может найти оптимальное событие для расширения своего бизнеса. Рассчитывать на поддержку могут компании, зарегистрированные в РФ и не имеющие задолженностей по налогам.
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
ЭкономикаТашкентРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
