Как получить налоговый вычет за квартиру: пошаговая инструкция

Вычет при продаже квартиры — налоговая льгота от государства, которая позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ за продажу недвижимости. Как получить имущественный вычет, какие условия действуют, если жилье было в собственности более трех или пяти лет, правила расчета суммы вычета при долевой собственности имущества, советы экспертов — в материале РИА Новости.

Налоговый вычет при продаже жилой недвижимости — это уменьшение налогооблагаемого дохода, полученного от сделки. При этом государством ограничена точная сумма, с которой можно получить налоговый вычет, — два миллиона рублей.

Если же квартира была приобретена в браке, максимальная сумма налогового вычета удваивается: он будет рассчитываться уже с четырех миллионов рублей.

Даже если сумма покупки ее превышает, максимальный размер средств, которые можно вернуть за квартиру, остается неизменным. При стоимости недвижимости свыше двух миллионов рублей налоговый вычет будет рассчитываться только от указанной суммы.

Также в расчет идет новая прогрессивная шкала НДФЛ. Для тех, кто оплачивает налог в размере 13%, сумма вычета в 2026 году составит до 260 000 рублей. Если вы платите налог по ставке 22%, вычет может достигать 440 000 рублей.

Вычет за ипотечные проценты: до 660 000 рублей

Помимо основного имущественного вычета за покупку жилья можно получить также вычет за проценты, уплаченные в рамках ипотеки. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составит три миллиона рублей. В зависимости от ставки НДФЛ размер получаемой выплаты составит от 390 до 660 тысяч рублей.

Так же, как и основной имущественный вычет, вычет за ипотечные проценты можно оформить как за текущий год, так и за предыдущие.

Кому положен имущественный налоговый вычет

Вычет могут получить резиденты России (лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев).

По словам Алены Талаш, налогового консультанта, основателя и управляющего партнера ГК “РосКо”, он положен в двух случаях:

при продаже квартиры до окончания срока владения;

при изъятии имущества у собственника для нужд государства или муниципалитета с предоставлением компенсации его выкупной стоимости.

При продаже общедолевого (совместного) имущества, вычет делится между совладельцами соразмерно их долям в недвижимости или по договоренности.

Основные условия получения

Юрий Митин, управляющий партнер юридической компании "Интеллектуальная защита" объясняет, что НДФЛ с продажи недвижимости не уплачивается:

Для объектов, приобретенных до 1 января 2016 года и находящихся более трех лет в собственности, налог не начисляется.

Срок владения для освобождения от налога составляет пять лет при покупке после 1 января 2016 года.

Исключения составляют:

Три года — если квартира получена по наследству или в дар от близких родственников, по договору ренты/приватизации; для единственного жилья при безвозмездной сделке и покупке нового жилья не позднее 90 дней после продажи старого; для объектов, приобретенных с 1 января 2020 года, являющихся единственным местом проживания.

В остальных случаях необходимо заполнить декларацию, уплатить налог и обратиться за налоговым вычетом при соблюдении следующих условий:

гражданин должен быть налоговым резидентом РФ (гражданство не важно);

совершена продажа недвижимости, являющейся собственностью продавца;

имущество находилось в собственности менее минимального установленного срока.

Кто не может получить вычет

Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн предупреждает, что отказ в предоставлении вычета может быть связан с неполным комплектом документов, нарушением сроков их подачи, недостоверной информацией или неподходящим по условиям сроком владения квартирой.

Также оформить налоговый вычет не получится в следующих случаях:

жилье не зарегистрировано после покупки;

квартира приобретена не на свои средства;

квартира куплена у родственников;

жилье получено в дар или в наследство;

квартира куплена по программе военной ипотеки;

ранее налогоплательщик уже получил имущественный налоговый вычет в полном объеме;

расходы на приобретение жилья не подтверждены документально.

Как получить налоговый вычет за квартиру в 2026 году

Оформить налоговый вычет за квартиру в 2026 году можно несколькими различными способами.

Через работодателя: ежемесячная компенсация без ожидания года

Имущественный вычет можно получить в текущем году, не дожидаясь завершения налогового периода. Это делается через работодателя. Получить выплату могут граждане, которые работают по трудовому договору.

В случае получения вычета таким способом предварительно все же необходимо запросить соответствующее уведомление, которое подтвердит право на получение такого вычета. Это можно сделать даже через личный кабинет на сайте ФНС, однако процедура теоретически может занять до 30 дней.

В случае положительного решения вычет будет прибавляться к зарплате сотрудника уже со следующего месяца после того, как заявление со всеми необходимыми документами будет получено работодателем. Кроме того, гражданину будет возвращен весь уже уплаченный с начала года налог.

Через налоговую инспекцию: возврат за прошлые годы

Через обращение в ФНС можно получить налоговый вычет за все предыдущие годы. Срок давности на этот вид вычета не распространяется, поэтому вернуть часть уплаченного налога можно и спустя три года или больше. Чаще всего документы подаются в налоговую инспекцию в электронном виде. Необходимо также заполнить декларацию 3-НДФЛ.

Упрощенный порядок без декларации 3-НДФЛ

С 2025 года у россиян есть возможность получить социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке (то есть без оформления декларации 3-НДФЛ и подготовки пакета необходимых документов, все необходимые сведения ФНС получит из имеющейся у них информации).

Справку об оплате услуг в налоговую передают в электронном виде организации или ИП, оказавшие услугу. При этом гражданин должен дать согласие на передачу данных в ФНС России.

Данный порядок регулируется статьей 221.1 НК РФ. Таким образом могут быть оформлены налоговые вычеты на долгосрочные сбережения, социальные вычеты (на оплату образовательных и медицинских услуг), инвестиционные вычеты и некоторые другие.

Налоговая проверит полученные сведения за 2025 год и не позднее 20 марта 2026 года сформирует предзаполненное заявление на получение вычета. Найти его можно будет в личном кабинете для физических лиц . При этом заметно сокращаются сроки проверки документов.

Особенности получения вычета в разных ситуациях

В некоторых особых случаях получение налогового вычета может вызывать дополнительные вопросы. Разбираемся, на какую выплату можно рассчитывать при приобретении второй квартиры, совместной покупке с супругом или если недвижимость оформлена на несовершеннолетнего ребенка.

Если купили вторую квартиру после 2014 года

Действующие правила получения налогового вычета вступили в силу с 2014 года. Ранее граждане имели возможность получить вычет однократно за приобретение одного объекта недвижимости, независимо от его стоимости.

В настоящее время многие граждане задаются вопросом, можно ли получить налоговый вычет повторно, особенно если ранее сумма, с которой рассчитывался вычет, была меньше 2 миллионов рублей. Однако ведомство заявляет, что налоговый вычет в данном случае не положен.

Распределение вычета между супругами

Налоговый вычет после приобретения недвижимости могут получить оба супруга, если квартира была куплена в браке. При этом супруги могут не быть созаемщиками.

В этом случае максимальная сумма, с которой рассчитывается налоговый вычет, увеличивается в два раза — до 4 миллионов рублей.

При стандартной ставке НДФЛ 13% супруги вместе могут вернуть максимум 520 тысяч рублей (по 260 тысяч каждый).

Так же совместно можно получить и налоговый вычет по ипотечным процентам.

Вычет для пенсионеров: возврат за четыре года вместо трех

Пенсионеры имеют право получить имущественный налоговый вычет лишь в том случае, если они ведут трудовую деятельность и платят НДФЛ. Если же в год покупки недвижимости трудового дохода у пенсионера нет, они могут воспользоваться правом возврата не только за текущий, но и за три предыдущих года, либо подать декларацию на налоговый вычет в ближайшие четыре года, когда трудовой доход появится.

Квартира оформлена на несовершеннолетнего ребёнка

Если приобретенная недвижимость оформлена на несовершеннолетнего ребенка, вычет за него могут получить родители. Однако они имеют на это право лишь в пределах установленного лимита и в том случае, если не получали имущественный вычет ранее. При этом за самим ребенком остается право на получение налогового вычета в будущем.

ИП и самозанятые: кто имеет право, а кто нет

Самозанятые и индивидуальные предприниматели в большинстве случаев не платят НДФЛ, а следовательно, не имеют права на налоговый вычет. Однако в том случае, если у них имеется иной источник дохода с уплатой НДФЛ (например, совмещение предпринимательства с работой по найму), появляется и право на получение налогового вычета.

Кроме того, предприниматели могут работать как на специальных режимах, так и на общей системе налогообложения (ОСНО). В этом случае они платят 13% НДФЛ, что дает им право на использование различных налоговых вычетов.

Суть профессиональных налоговых вычетов заключается в том, что ИП на ОСНО могут учитывать расходы, связанные с их профессиональной деятельностью, при расчете налога. То есть они не просто платят 13% со всех доходов, а могут уменьшить налоговую базу за счет соответствующих расходов.

Какие документы нужны для налогового вычета в 2026 году

Для получения налогового вычета за квартиру необходимо предоставить в ФНС декларацию 3-НДФЛ, а также пакет документов, подтверждающих право на получение выплаты.

Пакет документов при подаче через ФНС

К налоговой декларации необходимо приложить:

копии договоров купли-продажи имущества, договоров мены и т.д.;

копии документов, подтверждающих расходы, связанные с получением доходов от продажи имущества (приходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки, банковские выписки, платежные поручения, расписки продавца в получении денежных средств и тому подобное), — если налогоплательщик заявляет вычет в сумме таких расходов;

соглашение о выкупе и документы, подтверждающие получение компенсации (например, банковскую выписку), — если имущество налогоплательщика было изъято для государственных или муниципальных нужд.

Документы не нужны: упрощенный порядок через личный кабинет

Если ранее информация, подтверждающая право получения вами имущественного налогового вычета, уже поступала в налоговую, повторно подавать документы в ведомство не потребуется. Налоговые органы автоматически сформируют предзаполненное заявление и отправят его вам на подтверждение. Останется лишь подписать его и дождаться окончания проверки и поступления выплаты на счет.

Когда могут отказать в имущественном вычете

Покупка у близких родственников, маткапитал, дарение

Покупка у близких родственников, маткапитал, дарение

Согласно Налоговому кодексу, имущественный вычет не предоставляется в следующих случаях:

жилье куплено за счет материнского капитала;

недвижимость приобретена за счет средств работодателей или иных лиц;

если сделка купли-продажи (дарения) жилья совершается между физлицами, являющимися взаимозависимыми.

Под взаимозависимыми лицами в НК РФ подразумеваются родственники, такие как супруги, родители (в том числе при усыновлении), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекуны и попечители.

Пошаговая инструкция: как подать заявление онлайн в 2026 году

В 2026 году получить имущественный налоговый вычет можно без личного обращения в налоговую инспекцию. Подать заявление и прикрепить необходимые документы можно онлайн: через личный кабинет налогоплательщика или с помощью портала Госуслуги.

Через сайт nalog.gov.ru: 5 шагов без визита в инспекцию

Сформировать декларацию 3-НДФЛ проще всего в личном кабинете налогоплательщика. Пошаговое заполнение предполагает подачу в налоговую сведений о доходах за указанных период и праве на налоговый вычет, а при завершении система предлагает загрузить подтверждающие документы. Перед отправкой в инспекцию заявление подписывается электронно-цифровой подписью, сформировать которую в личном кабинете налогоплательщика можно всего за несколько минут.

Через Госуслуги: альтернативный способ подачи 3-НДФЛ