СМИ: в Белом доме пытаются придумать, как не допустить потерь на выборах

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чиновники в Белом доме волнуются из-за недовольства избирателей в США, вызванного ростом цен на топливо, и пытаются придумать, как не допустить потерь на предстоящих выборах в конгресс, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

В понедельник университет Массачусетса со ссылкой на свой опрос сообщил, что рейтинги одобрения президента США Дональда Трампа побили новые антирекорды на фоне растущих цен и операции против Ирана , опустившись до 33% - это самый низкий результат за второй срок. Ранее опрос агентства Ассошиэйтед Пресс и исследовательского центра NORC показал, что обеспокоенность ростом цен на бензин в США заметно усилилась, а большинство американцев считают, что военные действия их страны против Ирана зашли слишком далеко.

"Чиновники в Белом доме в частном порядке обсуждали обеспокоенность недавними внутренними и общественными опросами по экономике и президенту Трампу и пытаются придумать новые стратегии, которые позволят не допустить потерей Республиканской партии на промежуточных выборах", - говорится в материале CBS.

По данным телеканала, высокопоставленные помощники, в частности глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Джеймс Блэр, регулярно информируют Трампа о последних опросах избирателей. Кроме того, как сообщает CBS, Уайлс неоднократно просила коллег предлагать идеи по снижению цен. Как отмечает телеканал, некоторые чиновники признают, что если рост цен на бензин в США не остановить, то республиканцы понесут потери.