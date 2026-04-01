ВТБ Мои Инвестиции: во II квартале инвесторов могут привлечь ИТ и финсектор - РИА Новости, 01.04.2026
09:00 01.04.2026
ВТБ Мои Инвестиции: во II квартале инвесторов могут привлечь ИТ и финсектор
ВТБ Мои Инвестиции: во II квартале инвесторов могут привлечь ИТ и финсектор - РИА Новости, 01.04.2026
ВТБ Мои Инвестиции: во II квартале инвесторов могут привлечь ИТ и финсектор
Диверсификация остается ключевым принципом для формирования инвестиционного портфеля на фоне смягчения денежно-кредитной политики и геополитической... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T09:00:00+03:00
2026-04-01T09:00:00+03:00
россия
россия, втб (банк), инвестиции, финансы, московская биржа, доход
Россия, ВТБ (банк), Инвестиции, Финансы, Московская биржа, Доход
ВТБ Мои Инвестиции: во II квартале инвесторов могут привлечь ИТ и финсектор

ВТБ Мои Инвестиции: во втором квартале инвесторов могут привлечь ИТ и финсектор

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Диверсификация остается ключевым принципом для формирования инвестиционного портфеля на фоне смягчения денежно-кредитной политики и геополитической неопределенности, сообщили аналитики ВТБ Мои Инвестиции на презентации инвестиционной стратегии брокера на II квартал 2026 года.
"Цикл смягчения денежно-кредитной политики выступает позитивным фундаментальным фактором для рынка акций. Наши фавориты – акции ИТ и финансового секторов с учетом их привлекательной оценки", – приводятся в сообщении ВТБ слова инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Станислава Клещева.
Дивидендный сезон будет в фокусе инвесторов и повлияет на динамику акций. По оценкам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, акции с двузначной дивидендной доходностью могут опередить индекс Мосбиржи, торгующийся с дивидендной доходностью около 7,3% на горизонте 12 месяцев.
"При этом в цикле смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году актуальными остаются ОФЗ. Аналитики брокера видят нереализованный потенциал роста котировок среднесрочных и длинных ОФЗ на 7-8 процентных пунктов до конца года с учетом ожидаемой ими траектории снижения ключевой ставки Банка России – совокупная доходность по таким облигациям может быть выше 20% годовых. Кроме того, по-прежнему интересны облигации АА-сегмента с доходностью 16-17%, а локальные облигации в валюте целесообразно держать в портфеле на случай ослабления рубля", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, ключевая ставка на конец 2026 года в базовом сценарии может составить 12% или ниже. Курс рубля в среднем по 2026 году может составить 84,6 рубля за доллар и 12,2 рубля за юань. Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3650 пунктов. Средняя цена российской нефти по 2026 году может достичь 57 долларов за баррель, а средняя цена золота по году может составить до 4400 долларов/унция
РоссияВТБ (банк)ИнвестицииФинансыМосковская биржаДоход
 
 
