ВТБ Мои Инвестиции: во II квартале инвесторов могут привлечь ИТ и финсектор

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Диверсификация остается ключевым принципом для формирования инвестиционного портфеля на фоне смягчения денежно-кредитной политики и геополитической неопределенности, сообщили аналитики ВТБ Мои Инвестиции на презентации инвестиционной стратегии брокера на II квартал 2026 года.

"Цикл смягчения денежно-кредитной политики выступает позитивным фундаментальным фактором для рынка акций. Наши фавориты – акции ИТ и финансового секторов с учетом их привлекательной оценки", – приводятся в сообщении ВТБ слова инвестиционного стратега ВТБ Мои Инвестиции Станислава Клещева.

Дивидендный сезон будет в фокусе инвесторов и повлияет на динамику акций. По оценкам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, акции с двузначной дивидендной доходностью могут опередить индекс Мосбиржи, торгующийся с дивидендной доходностью около 7,3% на горизонте 12 месяцев.

"При этом в цикле смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году актуальными остаются ОФЗ. Аналитики брокера видят нереализованный потенциал роста котировок среднесрочных и длинных ОФЗ на 7-8 процентных пунктов до конца года с учетом ожидаемой ими траектории снижения ключевой ставки Банка России – совокупная доходность по таким облигациям может быть выше 20% годовых. Кроме того, по-прежнему интересны облигации АА-сегмента с доходностью 16-17%, а локальные облигации в валюте целесообразно держать в портфеле на случай ослабления рубля", – говорится в сообщении.