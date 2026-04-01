ВСУ наращивают группировку в Сумской области

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ увеличивают группировку в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В Сумской район переброшены 344-й батальон ударных БПЛА , а также солдаты 57-го отдельного радиотехнического батальона, которыми доукомплектовали боевые группы 158-й ОМБр ", — сказал собеседник агентства после анализа открытых данных.