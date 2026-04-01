11:04 01.04.2026 (обновлено: 11:26 01.04.2026)
ГД приоритетно обсудит выдворение иностранцев за отдельные правонарушения
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об обязательном выдворении иностранцев за правонарушения экстремистской направленности и посягающие на общественную безопасность и правопорядок, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект направлен в Комитет по государственному строительству и законодательству. Рассмотрим его в приоритетном порядке, поскольку проектируемые нормы напрямую касаются вопросов повышения безопасности граждан и охраны правопорядка в стране", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что Госдумой принято 22 закона в сфере совершенствования миграционной политики, большинство из них было инициировано депутатами, еще шесть законопроектов находятся на рассмотрении.
Инициативой предлагается ряд составов административных правонарушений экстремистской направленности, а также посягающих на общественную безопасность и правопорядок дополнить наказанием в виде обязательного административного выдворения иностранного гражданина за пределы РФ.
Речь в том числе идет о таких правонарушениях, как стрельба из оружия в не отведенных для этого местах, хулиганство, пропаганда нацизма и распространение информации, содержащей публичные призывы к терроризму, нарушение режима военного положения и других.
"Если иностранный гражданин отказывается соблюдать российские законы и нарушает общественный порядок, создавая угрозы для безопасности и покоя наших граждан, то одним штрафом отделаться уже не получится. Выдворение для нарушителей станет обязательным. Но и причиненный материальный ущерб возместить придется", – подчеркнул председатель Госдумы.
Кроме того, законопроектом предлагается увеличение административных штрафов за отдельные правонарушения, в том числе за нарушение правил пересечения границы РФ, правил въезда в страну и режима пребывания, незаконный прием иностранных граждан на работу и др.
