ГД приоритетно обсудит выдворение иностранцев за отдельные правонарушения

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об обязательном выдворении иностранцев за правонарушения экстремистской направленности и посягающие на общественную безопасность и правопорядок, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект направлен в Комитет по государственному строительству и законодательству. Рассмотрим его в приоритетном порядке, поскольку проектируемые нормы напрямую касаются вопросов повышения безопасности граждан и охраны правопорядка в стране", – сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы

Он отметил, что Госдумой принято 22 закона в сфере совершенствования миграционной политики, большинство из них было инициировано депутатами, еще шесть законопроектов находятся на рассмотрении.

Инициативой предлагается ряд составов административных правонарушений экстремистской направленности, а также посягающих на общественную безопасность и правопорядок дополнить наказанием в виде обязательного административного выдворения иностранного гражданина за пределы РФ

Речь в том числе идет о таких правонарушениях, как стрельба из оружия в не отведенных для этого местах, хулиганство, пропаганда нацизма и распространение информации, содержащей публичные призывы к терроризму, нарушение режима военного положения и других.

"Если иностранный гражданин отказывается соблюдать российские законы и нарушает общественный порядок, создавая угрозы для безопасности и покоя наших граждан, то одним штрафом отделаться уже не получится. Выдворение для нарушителей станет обязательным. Но и причиненный материальный ущерб возместить придется", – подчеркнул председатель Госдумы.