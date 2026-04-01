Военные чиновники должны доказать свою состоятельность, заявил Лукашенко

МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все военные чиновники должны доказать на деле свою состоятельность, иначе они лишатся должностей.
Как передает агентство Белта, прежде чем заслушать на совещании доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, президент призвал участников мероприятия доказать свою состоятельность.
"Хочу вас предупредить: ни один из вас не останется в должности, начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. Будем считать, Павел (начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко - ред.), что это первое наше знакомство в бою. А дальше мы вас начнем теребить каждого по частям", - сказал президент.
Масштабная проверка вооруженных сил по поручению президента проводилась в Белоруссии с 16 января. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя министерство обороны и генеральный штаб вооруженных сил. Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады государственного секретаря Совета безопасности.