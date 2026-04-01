16:35 01.04.2026 (обновлено: 16:47 01.04.2026)
Военные чиновники должны доказать свою состоятельность, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все военные чиновники должны доказать на деле свою состоятельность, иначе они лишатся должностей. РИА Новости, 01.04.2026
© Фото : Президент Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных сил Белоруссии. 1 апреля 2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по подведению итогов комплексной проверки Вооруженных сил Белоруссии. 1 апреля 2026
МИНСК, 1 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все военные чиновники должны доказать на деле свою состоятельность, иначе они лишатся должностей.
Лукашенко в среду в Минске собрал совещание для подведения итогов комплексной проверки вооруженных сил, которая проводилась по его поручению. Участниками совещания у главы государства стали около 300 человек, в числе которых - командиры соединений, привлекавшихся к проверке.
Как передает агентство Белта, прежде чем заслушать на совещании доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, президент призвал участников мероприятия доказать свою состоятельность.
"Хочу вас предупредить: ни один из вас не останется в должности, начиная от министра и заканчивая присутствующими здесь, если вы не докажете свою состоятельность. Будем считать, Павел (начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко - ред.), что это первое наше знакомство в бою. А дальше мы вас начнем теребить каждого по частям", - сказал президент.
Масштабная проверка вооруженных сил по поручению президента проводилась в Белоруссии с 16 января. Глава государства приводил в боевую готовность воинские части, минуя министерство обороны и генеральный штаб вооруженных сил. Лукашенко держал ход проверки на личном контроле, регулярно заслушивая доклады государственного секретаря Совета безопасности.
