https://ria.ru/20260401/vody-2084188495.html
В четырех регионах Сибири произошли подтопления
Талые воды начали подтапливать жилые дома и приусадебные участки в четырех регионах Сибири, ситуация развивается в соответствии с прогнозами, не стремительно,... РИА Новости, 01.04.2026
происшествия
россия
новосибирская область
красноярский край
виктор орлов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92890/09/928900974_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_1e400ad616197a1454346a50649288f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92890/09/928900974_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_2d8e9d274e2b2673978cc56642cfde3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Талые воды начали подтапливать жилые дома и приусадебные участки в четырех регионах Сибири, ситуация развивается в соответствии с прогнозами, не стремительно, рассказал журналистам председатель окружного совета территориальных органов МЧС в округе, начальник ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
"На сегодня в целом гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. В 14 населенных пунктах и одном садовом обществе четырех субъектов остаются подтопленными девять жилых домов и 185 приусадебных участков, три дачных дома, два участка автодорог, один низководный мост. Отрезанных населенных пунктов нет", - сказал он.
По словам Орлова
, подтопления талыми водами в настоящее время наблюдаются в Алтайском и Красноярском краях
, Иркутской и Омской областях
. С начала весеннего сезона здесь произошли подтопления 18 жилых домов, трех дачных домов и 280 приусадебных участков.
"Ситуация развивается на сегодняшний день не стремительно, но в плановом порядке уже идут подтопления населенных пунктов, прежде всего, талыми водами. Мы пока не говорим о достаточно объемном начале паводковых процессов на малых реках", - уточнил Орлов.
В свою очередь, врио начальника ГУМЧС России
по Республике Алтай
Александр Романов сообщил, что практически по всей территории республики произошло вскрытие малых рек и начался ледоход. Тем не менее, серьезного повышения уровней воды на реках пока не наблюдается. Спасатели рассчитывают, что первая декада апреля в этом отношении точно пройдет спокойно.
Как сообщали ранее в МЧС
, по наихудшему сценарию прохождения паводка в регионах Сибири в этом году возможно подтопление до 1000 населенных пунктов с численностью проживающего населения почти в 260 тысяч человек. Возможны к подтоплению 282 социально-значимых объекта, 94 низководных моста и 272 участка автомобильных дорог. А 197 населенных пунктов могут быть отрезанными от дорожного сообщения.