Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/vody-2084188495.html
В четырех регионах Сибири произошли подтопления
Талые воды начали подтапливать жилые дома и приусадебные участки в четырех регионах Сибири, ситуация развивается в соответствии с прогнозами, не стремительно,... РИА Новости, 01.04.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92890/09/928900974_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_1e400ad616197a1454346a50649288f5.jpg
https://ria.ru/20260401/zhiteli-2084180753.html
https://ria.ru/20260325/reki-2082758799.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92890/09/928900974_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_2d8e9d274e2b2673978cc56642cfde3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Красноярский край, Виктор Орлов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сибири талые воды начали подтапливать жилые дома и приусадебные участки

© РИА Новости / Павел КомаровПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Павел Комаров
Паводок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Талые воды начали подтапливать жилые дома и приусадебные участки в четырех регионах Сибири, ситуация развивается в соответствии с прогнозами, не стремительно, рассказал журналистам председатель окружного совета территориальных органов МЧС в округе, начальник ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.
"На сегодня в целом гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. В 14 населенных пунктах и одном садовом обществе четырех субъектов остаются подтопленными девять жилых домов и 185 приусадебных участков, три дачных дома, два участка автодорог, один низководный мост. Отрезанных населенных пунктов нет", - сказал он.
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Жители подтопленного дагестанского села стали использовать лодки
По словам Орлова, подтопления талыми водами в настоящее время наблюдаются в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской и Омской областях. С начала весеннего сезона здесь произошли подтопления 18 жилых домов, трех дачных домов и 280 приусадебных участков.
"Ситуация развивается на сегодняшний день не стремительно, но в плановом порядке уже идут подтопления населенных пунктов, прежде всего, талыми водами. Мы пока не говорим о достаточно объемном начале паводковых процессов на малых реках", - уточнил Орлов.
В свою очередь, врио начальника ГУМЧС России по Республике Алтай Александр Романов сообщил, что практически по всей территории республики произошло вскрытие малых рек и начался ледоход. Тем не менее, серьезного повышения уровней воды на реках пока не наблюдается. Спасатели рассчитывают, что первая декада апреля в этом отношении точно пройдет спокойно.
Как сообщали ранее в МЧС, по наихудшему сценарию прохождения паводка в регионах Сибири в этом году возможно подтопление до 1000 населенных пунктов с численностью проживающего населения почти в 260 тысяч человек. Возможны к подтоплению 282 социально-значимых объекта, 94 низководных моста и 272 участка автомобильных дорог. А 197 населенных пунктов могут быть отрезанными от дорожного сообщения.
Река Ока - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Гидрометцентр назвал регионы России и реки, где вода вышла на пойму
25 марта, 08:19
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала