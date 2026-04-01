В четырех регионах Сибири произошли подтопления

НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Талые воды начали подтапливать жилые дома и приусадебные участки в четырех регионах Сибири, ситуация развивается в соответствии с прогнозами, не стремительно, рассказал журналистам председатель окружного совета территориальных органов МЧС в округе, начальник ГУМЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"На сегодня в целом гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. В 14 населенных пунктах и одном садовом обществе четырех субъектов остаются подтопленными девять жилых домов и 185 приусадебных участков, три дачных дома, два участка автодорог, один низководный мост. Отрезанных населенных пунктов нет", - сказал он.

По словам Орлова , подтопления талыми водами в настоящее время наблюдаются в Алтайском и Красноярском краях , Иркутской и Омской областях . С начала весеннего сезона здесь произошли подтопления 18 жилых домов, трех дачных домов и 280 приусадебных участков.

"Ситуация развивается на сегодняшний день не стремительно, но в плановом порядке уже идут подтопления населенных пунктов, прежде всего, талыми водами. Мы пока не говорим о достаточно объемном начале паводковых процессов на малых реках", - уточнил Орлов.

В свою очередь, врио начальника ГУМЧС России по Республике Алтай Александр Романов сообщил, что практически по всей территории республики произошло вскрытие малых рек и начался ледоход. Тем не менее, серьезного повышения уровней воды на реках пока не наблюдается. Спасатели рассчитывают, что первая декада апреля в этом отношении точно пройдет спокойно.