В МИД России сообщили о попытках внешнего вмешательства в выборы в Венгрии

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Директор Третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости напомнил о многочисленных примерах попыток внешнего вмешательства в дела Венгрии и в предстоящие парламентские выборы в стране.
Дипломат упомянул о прекращении Киевом прокачки нефти по трубопроводу "Дружба", что Венгрия справедливо расценила как прямое посягательство на суверенитет страны. Тяпкин отметил, что вряд ли можно считать совпадением, что украинская провокация была организована на финальной стадии избирательной кампании в Венгрии.
"Есть и другие многочисленные примеры попыток внешнего вмешательства в предстоящие 12 апреля парламентские выборы. Так, недавно разгорелся скандал с прослушкой украинскими спецслужбами телефона министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто", - рассказал Тяпкин.
По его словам, венгерская оппозиция не скрывает связи с украинскими IT-специалистов.
"ЕС, в свою очередь, также последовательно предпринимает шаги по дискредитации действующего правительства Венгрии в тесном взаимодействии с противниками премьер-министра страны Виктора Орбана", - рассказал Тяпкин.
