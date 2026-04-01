Сын пропавшей Усольцевой не собирается признавать близких умершими

КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил РИА Новости, что не намерен обращаться в суд для признания своих близких умершими.

"Буду продолжать поиски. Пока я сам тела не увижу, не поверю (в их смерть - ред.)", - ответил Баталов на вопрос о том, будет ли он обращаться в суд для признания семьи Усольцевых умершими в связи с истечением полугодового срока с момента исчезновения семьи.