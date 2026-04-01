Сын пропавшей Усольцевой не собирается признавать близких умершими

КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил РИА Новости, что не намерен обращаться в суд для признания своих близких умершими.
"Буду продолжать поиски. Пока я сам тела не увижу, не поверю (в их смерть - ред.)", - ответил Баталов на вопрос о том, будет ли он обращаться в суд для признания семьи Усольцевых умершими в связи с истечением полугодового срока с момента исчезновения семьи.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, человека могут признать умершим, если по месту его жительства нет информации о его местонахождении в течение пяти лет. Если человек пропал без вести в ситуации, которая могла угрожать его жизни, например, в результате несчастного случая, его могут признать умершим через шесть месяцев.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.