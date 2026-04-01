В СК оценили ущерб от атаки ВСУ по Хорлам

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Ущерб от атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь превысил 60 миллионов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Ранее он сообщил РИА Новости, что российские следователи установили, что ВСУ в новогоднюю ночь запустили по кафе и гостинице в Хорлах три беспилотника, каждый из которых нес взрывчатки на 25 килограммов в тротиловом эквиваленте.
"Эксперты нашего Судебно-экспертного центра установили, что ущерб от этого преступления составил более 60 миллионов рублей. Механизм совершения и последствия этого теракта являются очень характерным примером крайней жестокости украинских националистов. Мы продолжим установление всех причастных к гибели людей", - сказал председатель СК РФ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек.