В СК оценили ущерб от атаки ВСУ по Хорлам

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Ущерб от атаки ВСУ по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь превысил 60 миллионов рублей, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.