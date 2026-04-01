В Генпрокуратуре назвали нанесенный гитлеровцами ущерб Белоруссии

МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Ущерб, нанесенный народу и экономике Белорусской ССР в годы оккупации гитлеровской Германией в Великую Отечественную войну, на сегодняшний день превышает 6 триллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы войны Сергей Шикунец.

"Идет работа по установлению и подсчету реально причиненного оккупантами ущерба нашей стране. По состоянию на 1 января 2026 года, в золотом эквиваленте это более 43 800 тонн золота, или свыше 6 триллионов долларов США , - это ущерб, причиненный народу и экономике БССР в годы оккупации", - сказал Шикунец.

Он напомнил, что по окончании войны ущерб был высчитан – свыше 75 миллиардов советских рублей (в ценах 1941 года), республика потеряла более половины своего национального богатства.

"Мы в Беларуси сейчас пересчитали ущерб с учетом новых данных, полученных в ходе расследования (уголовного дела о геноциде белорусского народа – ред.), и современных методик. Этим занимается специально созданная межведомственная рабочая группа", - подчеркнул Шикунец.

Он пояснил, что пересчитываются в том числе экономические потери в виде недополученного национального дохода. Учитываются и стоимость уничтоженных зданий и имущества, и "эхо войны" - ликвидация ее последствий, например, расходы на разминирование.

Говоря об утерянных в годы войны культурных ценностях, Шикунец отметил, что есть объекты, изъятые оккупантами из культурного оборота, которые уже учтены.

"Очень сложно доказать, что факт отсутствия того или иного культурного объекта связан именно с действиями оккупационных сил. Поднимаются все довоенные и послевоенные учеты, отчеты и результаты инвентаризации… Список серьезный. Параллельно идет работа по установлению местонахождения этих культурных ценностей", - рассказал он.

При этом собеседник подчеркнул, что цифра по нанесенному в годы войны ущербу не окончательная.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.