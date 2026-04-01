04:39 01.04.2026 (обновлено: 04:44 01.04.2026)
В Генпрокуратуре назвали нанесенный гитлеровцами ущерб Белоруссии
В Генпрокуратуре назвали нанесенный гитлеровцами ущерб Белоруссии

РИА Новости: гитлеровская Германия нанесла Белоруссии ущерб на $6 триллионов

© РИА Новости / Макс Альперт | Перейти в медиабанкОсвобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. 1944 год
Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню. 1944 год. Архивное фото
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Ущерб, нанесенный народу и экономике Белорусской ССР в годы оккупации гитлеровской Германией в Великую Отечественную войну, на сегодняшний день превышает 6 триллионов долларов, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Белоруссии по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы войны Сергей Шикунец.
"Идет работа по установлению и подсчету реально причиненного оккупантами ущерба нашей стране. По состоянию на 1 января 2026 года, в золотом эквиваленте это более 43 800 тонн золота, или свыше 6 триллионов долларов США, - это ущерб, причиненный народу и экономике БССР в годы оккупации", - сказал Шикунец.
Он напомнил, что по окончании войны ущерб был высчитан – свыше 75 миллиардов советских рублей (в ценах 1941 года), республика потеряла более половины своего национального богатства.
"Мы в Беларуси сейчас пересчитали ущерб с учетом новых данных, полученных в ходе расследования (уголовного дела о геноциде белорусского народа – ред.), и современных методик. Этим занимается специально созданная межведомственная рабочая группа", - подчеркнул Шикунец.
Он пояснил, что пересчитываются в том числе экономические потери в виде недополученного национального дохода. Учитываются и стоимость уничтоженных зданий и имущества, и "эхо войны" - ликвидация ее последствий, например, расходы на разминирование.
Говоря об утерянных в годы войны культурных ценностях, Шикунец отметил, что есть объекты, изъятые оккупантами из культурного оборота, которые уже учтены.
"Очень сложно доказать, что факт отсутствия того или иного культурного объекта связан именно с действиями оккупационных сил. Поднимаются все довоенные и послевоенные учеты, отчеты и результаты инвентаризации… Список серьезный. Параллельно идет работа по установлению местонахождения этих культурных ценностей", - рассказал он.
При этом собеседник подчеркнул, что цифра по нанесенному в годы войны ущербу не окончательная.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Планировалось, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. В Генпрокуроре также анонсировали рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.
Верховный суд Белоруссии уже вынес приговоры в отношении шести карателей, действовавших на белорусской территории в годы войны. Все приговоры были вынесены без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых. Еще одно уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
