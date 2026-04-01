Экс-редактор URA.RU признал вину по делу о взятке
Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров, обвиняемый в покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского, признал вину на заседании суда в среду, рассказали... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T14:23:00+03:00
Экс-редактор Ura.ru Аллаяров признал вину в покупке криминальных сводок
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров, обвиняемый в покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского, признал вину на заседании суда в среду, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Аллаяров в итоге признал вину", - сказала собеседница агентства, сообщив, что в ходе следующего заседания 8 апреля состоятся прения сторон.
Ранее экс-редактор обвинения в покупке криминальных сводок полностью отрицал.
По версии следствия, с мая 2024 по март 2025 года редактор URA.RU
Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга
Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Сумма вменяемой ему взятки – 120 тысяч рублей. Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием Карпов был осужден на четыре года условно.