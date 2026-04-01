Экс-редактор URA.RU признал вину по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Бывший редактор URA.RU Денис Аллаяров, обвиняемый в покупке криминальных сводок у своего дяди-полицейского, признал вину на заседании суда в среду, рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.