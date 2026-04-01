Свердловский школьник выстрелил в одноклассницу из пневматики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр - РИА Новости. Школьник в свердловском Ирбите 27 марта выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета, она получила ссадину, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в среду в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.

"27 марта 2026 года в правоохранительные органы Ирбитского района поступило сообщение о том, что на территории школы в посёлке Зайково 13-летний школьник из личной неприязни произвел выстрел в свою одноклассницу из пневматического пистолета, который он тайно взял у старшего 19-летнего брата", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления, девочка получила ссадину головы, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Также незначительные повреждения были причинены учителю (в области пальца) и бухгалтеру школы (в области ноги), которые оказались на месте происшествия", - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), сообщили в СУСК.

"В ходе расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства инцидента. Следствием СКР выясняются в том числе причины и условия, которые способствовали произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь", - подчеркнули в пресс-службе.