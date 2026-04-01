Украинцы задолжали по микрозаймам 628 миллионов долларов

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Граждане Украины задолжали по микрозаймам 628 миллионов долларов, за год долги выросли на 175 миллионов долларов, сообщает в среду украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот".
"Украинцы в прошлом году взяли 8,6 миллиона микрозаймов на 56,76 миллиарда гривен (1,2 миллиарда долларов – ред.). Средняя сумма "займа до зарплаты" — 6,6 тысячи гривен (150 долларов – ред.). За год сумма долга перед МФО (микрофинансовые организации – ред.) выросла на 7,7 миллиарда гривен (175 миллионов долларов – ред.). В целом сейчас не возвращено 27,65 миллиарда гривен (628 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте сервиса.
Как отмечает "Опендатабот", сейчас на Украине договоров по микрозаймам становится все больше, а вот возвращать граждане их не спешат.
Эксперт украинского издания "Зеркало недели" по вопросам социальной политики Андрей Павловский ранее заявил, что миллионы жителей Украины, которую Владимир Зеленский постоянно просит принять в Европейский союз (ЕС), живут в состоянии "позорной бедности", что совершенно не соответствует европейским стандартам.
Глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев ранее заявлял, что официальный прожиточный минимум на Украине должен быть в четыре раза больше имеющегося, который составляет 72 доллара.
Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович сообщала, что в 2025 году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 миллиона человек на Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.
