Украинцы задолжали по микрозаймам 628 миллионов долларов

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Граждане Украины задолжали по микрозаймам 628 миллионов долларов, за год долги выросли на 175 миллионов долларов, сообщает в среду украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот".

"Украинцы в прошлом году взяли 8,6 миллиона микрозаймов на 56,76 миллиарда гривен (1,2 миллиарда долларов – ред.). Средняя сумма "займа до зарплаты" — 6,6 тысячи гривен (150 долларов – ред.). За год сумма долга перед МФО (микрофинансовые организации – ред.) выросла на 7,7 миллиарда гривен (175 миллионов долларов – ред.). В целом сейчас не возвращено 27,65 миллиарда гривен (628 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте сервиса.

Как отмечает "Опендатабот", сейчас на Украине договоров по микрозаймам становится все больше, а вот возвращать граждане их не спешат.

Эксперт украинского издания "Зеркало недели" по вопросам социальной политики Андрей Павловский ранее заявил, что миллионы жителей Украины, которую Владимир Зеленский постоянно просит принять в Европейский союз ( ЕС ), живут в состоянии "позорной бедности", что совершенно не соответствует европейским стандартам.

Глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев ранее заявлял, что официальный прожиточный минимум на Украине должен быть в четыре раза больше имеющегося, который составляет 72 доллара.