Опрос: почти 90 процентов украинцев считают коррупцию распространенной

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса на Украине считают коррупцию очень распространенным явлением, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским исследовательским агентством Info Sapiens.

"На Украине 89,7% населения считают, что коррупция (в стране - ред.) несколько или очень распространена… 75,5% представителей бизнеса считают, что коррупция несколько или очень распространена на Украине", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

При этом, как отмечается в опросе, 65,4% населения и 45,8% представителей бизнеса уверены, что коррупция на Украине растет. Наиболее коррумпированной на Украине, согласно опросу, остается сфера строительства и земельных отношений. На втором месте - сфера обеспечения правопорядка и противодействия преступности, на третьем – сфера услуг энергетических компаний.