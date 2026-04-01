В Раде рассказали, как мобилизованные дают взятки ТЦК

"Фигурируют такие цифры: из микроавтобуса отпустить – 5 тысяч долларов, из военкомата – 10 тысяч долларов и больше. В учебных центрах другие цифры фигурируют. Раз на раз не приходится", - сказал Мазурашу на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.Live".

Он добавил, что сотрудники военкоматов действуют значительно осторожнее, когда мобилизуют человека, который, вероятно, не сможет выполнять боевые задачи. "Его немножечко катают по населенному пункту, не везут сразу в военкомат, дают возможность сделать какие-то звонки под их наблюдением, они очень осторожны", - добавляет депутат, отмечая, что кое-где люди даже продавали квартиры или другое имущество, чтобы выйти из военкомата.