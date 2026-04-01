19:46 01.04.2026
В Раде рассказали, как мобилизованные дают взятки ТЦК
Мужчины призывного возраста на Украине вынуждены платить 5-10 тысяч долларов сотрудникам военкоматов, чтобы избежать мобилизации, заявил депутат Верховной рады... РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине вынуждены платить 5-10 тысяч долларов сотрудникам военкоматов, чтобы избежать мобилизации, заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявлял, что военнообязанные на Украине вынуждены платить по 15 тысяч долларов взятки за то, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации.
"Фигурируют такие цифры: из микроавтобуса отпустить – 5 тысяч долларов, из военкомата – 10 тысяч долларов и больше. В учебных центрах другие цифры фигурируют. Раз на раз не приходится", - сказал Мазурашу на видео, опубликованном в Telegram-канале издания "Новости.Live".
Он добавил, что сотрудники военкоматов действуют значительно осторожнее, когда мобилизуют человека, который, вероятно, не сможет выполнять боевые задачи. "Его немножечко катают по населенному пункту, не везут сразу в военкомат, дают возможность сделать какие-то звонки под их наблюдением, они очень осторожны", - добавляет депутат, отмечая, что кое-где люди даже продавали квартиры или другое имущество, чтобы выйти из военкомата.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
